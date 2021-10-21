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Ahmet Coşkun'dan üzen açıklama

21 Ekim 2021 Perşembe 22:43
47 Okunma
Ahmet Coşkun'dan üzen açıklama
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Göçmenköy İdmanYurdu futbolcularından Ahmet Coşkun, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ikiz bebeklerini kaybettiğini açıkladı. 

İşte Coşkun'un açıklaması:

Yakın çevremizdeki bir çok insanın bildiği gibi dün ( 20/10/2021 ) de beklenmeyen bir şekilde anne karnındaki ikiz bebeklerimizi kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Konu ile ilgili fazla konuşmaya hazır değiliz anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz </p></div> </div> </article> <!--div class=

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