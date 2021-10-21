Ahmet Coşkun'dan üzen açıklama

Göçmenköy İdmanYurdu futbolcularından Ahmet Coşkun, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ikiz bebeklerini kaybettiğini açıkladı.
İşte Coşkun'un açıklaması:
Yakın çevremizdeki bir çok insanın bildiği gibi dün ( 20/10/2021 ) de beklenmeyen bir şekilde anne karnındaki ikiz bebeklerimizi kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Konu ile ilgili fazla konuşmaya hazır değiliz anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz
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