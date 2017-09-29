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Ahmet dede kimliğine kavuşuyor

Hastaneye kaldırıldıktan sonra Girne’de çöpler içerisinde kaldığı yer belediye tarafından temizlenirken kimliği kaybolan Ahmet Levent Akın için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği devreye girdi.

29 Eylül 2017 Cuma 09:09
Ahmet dede kimliğine kavuşuyor

Devrim Demir

Girne’nin göbeğinde kimsenin kullanmadığı bir evin bahçesinde kartonlar ve tahtalarla kulübe kuran Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı yere önceki gün müdahale eden Girne Belediyesi ekipleri çöpleri toplarken Ahmet dedenin kimliği de kayboldu.

Havadis’in dün “Ahmet dede şimdi de kimliksiz kaldı” başlığıyla yayımladığı haberin ardından, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Ahmet dede önce KKTC vatandaşı zannedilerek İçişleri Bakanlığı yetkililerince ziyaret edildi. KKTC vatandaşı olmadığı anlaşılınca bu kez Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri devreye girdi.

Elçilikte görevli iki personel Ahmet dedeyi hastanede ziyaret ederek, kimliğini yenilemek için bilgilerini aldı ve sıkıntılarını dinledi.  Ahmet dedenin kimliği yenilenerek kendisine teslim edilecek.

Yüzü gülüyor

14 yıldır kulübe haline getirdiği yerde, herkesten habersiz yaşam mücadelesi veren Ahmet dede, şimdi hem doktor kontrolü altında hem de karnı doyuyor. Geçirdiği çile dolu yılların ardından, kendisine gösterilen ilgiden dolayı biraz olsun yüzü gülen Ahmet dede, ilgisini esirgemeyen herkese Havadis aracılığı ile teşekkür etti.

Havadis Gazetesi

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