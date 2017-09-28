Ahmet dede şimdi de kimliksiz kaldı

Devrim DEMİR

Girne’nin göbeğinde kimsenin kullanmadığı bir evin bahçesini kartonlar ve tahtalarla kulübeye çeviren Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı yere Girne Belediyesi müdahale etti.

14 yıldır kulübe haline getirdiği yerde, herkesten habersiz yaşam mücadelesi veren Ahmet dede, geçtiğimiz günlerde yaşadığı çöplükten alınarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ahmet dede’nin tedavisi ve bakımı Lefkoşa Hastanesi’nde devam ederken yaşamak zorunda kaldığı çöplük, Girne Belediyesi tarafından dün sabah saatlerinde temizlendi.

Bölgedekiler belediyeye tepkili

Ahmet dedenin çöplük içinde yaşadığını bilen bölge sakinleri ise Girne Belediyesi’ne oldukça tepkili. Bölge sakinleri, yaklaşık 2 yıl önce yardımseverlerin belediyenin kapısının çalındığını ancak olumsuz yanıt alındığını ifade ederken, Ahmet dedenin kaldığı yeri belediyenin bildiğini ancak görmemezlikten geldiğini iddia etti.

Ahmet dede kimliksiz kaldı

Girne Belediyesi 72 yaşındaki Ahmet Levent Akın’ın 14 yıl yaşamını sürdürdüğü evin verandasındaki çöpleri temizledi. Çöpler kepçeyle toplanırken Akın’ın birkaç parça eşyası ile kimliği de kayboldu.