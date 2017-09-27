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Ahmet dedenin yüzü güldü

72 yaşındaki Ahmet Levent Akın’ın turizmin başkenti Girne’de yaşadığı insanlık dramına Lefkoşa devlet Hastanesi’nin müdahalesi son verdi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:34
Ahmet dedenin yüzü güldü

Devrim Demir

Girne’de terk edilmiş bir evin bahçesinde yıllardır yaşam mücadelesi veren ve yakalandığı amansız hastalık nedeniyle elden ayaktan düşerek pislik içinde ölüme terk edilen Ahmet Levent Akın’a Lefkoşa Devlet Hastanesi sahip çıktı.

Yaşadığı pisliğin içinden önceki gece ambulansla alınan ve Lefkoşa Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet dede için çalışanlar seferber oldu.

Gerekli tedavilerin ardından, Dâhiliye Servisi’ne yatırılan Ahmet dede bölüm hemşireleri tarafından âdete el üstünde tutuluyor.

Dâhiliye Servisi’nde görevli hemşireler tarafından temizlik ihtiyaçları karşılanan Ahmet dede, yakalandığı amansız hastalığın tedavisi için kontrol altına alındı.

Havadis, dün Ahmet dedeyi yatırıldığı bölümde ziyaret etti.

Yüzünde acı yerine mutluluk olan Ahmet dede, kendisi için seferber olan herkese teşekkür etti.

“Yürümek istiyorum”

Ahmet dede, “Beni yaşadığım yerden alarak hastaneye taşıyan herkese çok teşekkür ederim. Burada herkes bana çok iyi davrandı, banyo yapmamı sağladılar. Yürümek istiyorum, sağlığımın iyi olacağı günü bekliyorum. Bana sahip çıkan tek arkadaşlarım Grand Paşa çalışanlarını yanımda görürsem çok çabuk iyi olacağım ” dedi.

Uçaner: Her şeyi hastanemiz üstlendi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, Havadis’e Ahmet Levent Akın’ın durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Uçaner, Akın önceki gece saat 02.00 sıralarında hastaneye sevkinin yapıldığını gerekli müdahale yapıldıktan sonra Dâhiliye servisine yatırıldığını belirtti.

Akın’ın hastalığının ilerlemiş durumda olduğunu ifade eden Uçaner, bakımının Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Hastanesi tarafından üstelediğini söyledi.

Ahmet dede için tüm ihtiyaçların hastane tarafından karşılanacağını belirten, Uçaner, sürecin belli olmadığını ifade ederek sağlığının yakın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Havadis Gazetesi

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