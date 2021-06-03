Ahmet Erbaş’tan Çok Çarpıcı Atatürk Çıkışı

ERBAŞ, “Türklüğü yok etme mücadelesi veren emperyalist güçlere karşı, tarihimizin dönüm noktalarından birisinin yaşandığı Kütahya’mızın milletvekilliğini yapıyorum.

Kurtuluşumuzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e laf eden meczuplar, bugün minarelerimizden ezan sesi duyuluyorsa, şanlı Türk Bayrağı’mız semalarımızda dalgalanıyorsa, o zavallı Ayasofya’da dua edebiliyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir.

Her kim ki Türkiye ve Atatürk’e düşmandır, bilinsin ki onlar Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde mağlup ettiklerimizin Anadolu’da kalmış tohumlarıdır.” diyerek konuşmasını tamamladı.