Ahmet Erbaş’tan Öneri; "Tıp Fakültesi Hastanesi olsun"

Türkiye’nin finans, teknik ve tecrübe desteğiyle, KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa’da tam donanımlı 500 yataklı hastanenin yapım süreci ilerliyor.

Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni hastane için MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan öneri geldi.

Erbaş, "Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastane yerine dahada iyisi Tıp Fakültesi Hastanesi olsun.Adı da liderimiz Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Hastanesi olsun, liderimizin adı ilelebet yaşasın. KKTC’mize her şeyin en iyisi layıktır" açıklamasını yaptı.