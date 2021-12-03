Künye
Kıbrıs 16
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Ahmet Muratoğlu CTP’den aday

Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu, CTP'den adaylık başvurusu yaptı.

03 Aralık 2021 Cuma 20:05
34 Okunma
Ahmet Muratoğlu CTP’den aday
banner108

Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili aday adalığı başvurusu yaptı.

Muratoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü, barış ve demokrasi yolunda birlikte daha da güçlü mücadele etmek ve emeğin en yüce değer olduğu bilinci ile bu gün Lefkoşa bölgesinden CTP milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Yurdumuza olan ortak gailemizle, birikimlerimizle ve almış olduğumuz sorumluklarımızla birlikte dayanışarak mücadele etmeye devam edeceğiz...”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alişan Şan, adaylık başvurusunu yaptı
Alişan Şan, adaylık başvurusunu yaptı
Arif Sonuç UBP’den aday oldu
Arif Sonuç UBP’den aday oldu
Sağlık Bakanlığı, "basında yer alan haberler asılsızdır” uyarısında bulundu
Sağlık Bakanlığı, "basında yer alan haberler asılsızdır” uyarısında bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim