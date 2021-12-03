Ahmet Muratoğlu CTP’den aday

Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili aday adalığı başvurusu yaptı.

Muratoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü, barış ve demokrasi yolunda birlikte daha da güçlü mücadele etmek ve emeğin en yüce değer olduğu bilinci ile bu gün Lefkoşa bölgesinden CTP milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Yurdumuza olan ortak gailemizle, birikimlerimizle ve almış olduğumuz sorumluklarımızla birlikte dayanışarak mücadele etmeye devam edeceğiz...”