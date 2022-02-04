Ahmet Muratoğlu: CTP’nin ilkeleri nettir

Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Muratoğlu, “Seçimler oldu bitti ve UBP 24, CTP 18, HP 3, DP 3 ve YDP de 2 milletvekili ile 50 koltuklu Cumhuriyet Meclisi’ndeki koltukları paylaştılar. UBP birinci parti olarak 24 vekille kısa zaman sonra Cumhurbaşkanı’nca hükümet kurmakla görevlendirecek ve kendi politikalarına uygun ortaklar ile koalisyon hükümeti kurarak yoluna devam edecek. UBP gerek iç politikada gerekse dış politikada (ki böyle bir politika mevcut değil) aynı duyguları paylaştığı ve görüş birliğine vardığı siyasi partilerle son yıllarda yönetemedikleri hükümeti kurarak yönetmeye çalışacak” ifadelerini kullandı.

Muratoğlu, “1970 yılından beri Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tüzüğünde gayet açık bir şekilde Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve kimliğini korumayı, refahını geliştirmeyi, sosyal adaleti sağlamayı, kişi hak ve özgürlüklerini çağdaş seviyeye getirmeyi, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi egemen kılmayı hedefleyen bir parti olarak varlığını insan odaklı olarak sürdürürken tam da bunların tersini savunan ve icraatlarında adalet, eşitlik ve hukuk devletini yok sayan bir parti ile sözde kamuoyu baskısı oluşturarak sözde güçlü bir hükümet kurulması telkinleri hem CTP’ye hem üyelerine hem de CTP politikalarına ve söylemlerine güvenerek oy verenlere saygısızlık olarak adlandırılabilir” dedi.

Muratoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Siyaset biliminde siyasi etik ile toplumun günden güne siyasete ve siyasetçiye yönelik güvensizliği minimize edilebilir ve günlük yaşamda olduğu gibi etik davranışların siyasete de sirayeti ile bu güvensizlik ortadan kaldırılabilir. Hal böyle iken siyasi etik dışı davranışların da bu süreçte CTP’den talep edilmesi hem güven unsurunu hem de etik dışı davranışların halka empoze edilerek kabul ettirilme baskısı kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Evet, Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik, sosyal, kültürel, mali ve kamusal bir çok sorun mevcuttur ve kamu yararına olacak şekilde tüm bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek için ivedi olarak planlı ve programlı olarak gerekli yasal düzenlemeler ve reformlar yapılmalıdır. Ancak bu düzenlemeler yapılırken hiç bir şekilde kişi hak ve özgürlüklerine, demokrasiye, insan haklarına, hukuka zeval gelmeden yapılmalıdır. Hal böyle iken UBP tarafından CTP’siz kurulacak bir hükümette bu saydığımız değerler kapsamında yapılacak olan tüm yasa tasarılarına CTP’nin meclis komitelerinde sorun çıkartıp mızıkçılık mı yapacağı zannediliyor? Asla. Etkin ve denetleyici muhalefet yapmak demek mevcut olası bir hükümetin Anayasaya uygun ve sadece kamu yararına olacak olan yasaları yapması için tüm sürecin takipçisi olması, usulsuz, eşit ve adil olmayan hukuk dışı eylem ve davranışlarına yönelik sert ve etkin eylemler ile bu hataların yapılmasını engelleyip doğru icraatların yapılmasını sağlamaktır.

CTP’nin ilkeleri nettir. Bu ilkeler haricinde hareket edilmesi de beklenmemeli ve herhangi bir hükümet kurulması söz konusu olacaksa da ilkeler çerçevesinde bir konsensüs olması elzemdir. Dün dündür, bugün bugündür denilerek siyaset yapanlarla ilkeleri ile siyasi etik çerçevesinde hareket edenlerin bir arada işbirliği içerisine girmesi zordan öte imkansız gibi görünmektedir.

Birde şunu belirtmeden de geçmeyim, KKTC Cumhurbaşkanı görevi gereği tarafsız olmakla mükellef olup yeni kurulacak hükümet ile ilgili yönlendirici herhangi bir telkin, yorum ve açıklama yapması etik ve yasal değildir.”