Aslen Limasollu olup yıllardır Girne’de yaşayan Girne’nin sevilen siması Ahmet Raif Özocak hayatını kaybetti.
Ahmet Raif vefatı sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.
Özocak'ın cenazesi 6 Mayıs öğlen namazında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
Girne’nin sevilen sayılan isimlerinden Ahmet Raif Özocak yaşamını yitirdi
Aslen Limasollu olup yıllardır Girne’de yaşayan Girne’nin sevilen siması Ahmet Raif Özocak hayatını kaybetti.
Ahmet Raif vefatı sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.
Özocak'ın cenazesi 6 Mayıs öğlen namazında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.