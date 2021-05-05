Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Ahmet Raif Özocak hayatını kaybetti

Girne’nin sevilen sayılan isimlerinden Ahmet Raif Özocak yaşamını yitirdi

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:57
125 Okunma
Ahmet Raif Özocak hayatını kaybetti

Aslen Limasollu olup yıllardır Girne’de yaşayan Girne’nin sevilen siması Ahmet Raif Özocak hayatını kaybetti.

Ahmet Raif vefatı sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Özocak'ın cenazesi 6 Mayıs öğlen namazında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit'ten Arıklı'ya : “ARTIK İNANDIRICILIĞI KALMADI”
Özyiğit'ten Arıklı'ya : “ARTIK İNANDIRICILIĞI KALMADI”
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Çevre Denetim Tüzüğü Yürürlüğe Girdi
Çevre Denetim Tüzüğü Yürürlüğe Girdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim