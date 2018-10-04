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Ahmet Sarıkılıç’ın ailesi polise dava açmaya hazırlanıyor

Gözaltına alındığı karakolda kendisini astığı öne sürülen gasp zanlısı Ahmet Sarıkılıç’ın duruşma sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sarıkılıç’ın ailesi görüntülerde polislerin ‘Gidiyor bu cenaze’ sözlerini duyunca harekete geçti.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:21
Ahmet Sarıkılıç’ın ailesi polise dava açmaya hazırlanıyor

Cinayet iddiası sıcaklığını korurken de dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Sarıkılıç’ın ve arkadaşlarının duruşmanın görüldüğü mahkeme salonu çıkışında çekilen görüntülerini izleyen Sarıkılıç’ın ailesi ve avukatı, polislerin aralarında gerçekleştirdiği konuşmada ilginç bir delile ulaştı.

 Zanlılar ve onları karakola götüren polislerin bulunduğu görüntülerde polislerden birinin diğer polislere dönerek, “Gidiyor bu cenaze” demesi dikkat çekti. Aile bu konuşmalar üzerine konuyu yargıya taşımaya karar verdi. O gün görüntülerde yer alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailesi, “Cinayeti önceden planlamışlar. Olayın intihar olmadığının en büyük kanıtı bu görüntülerdir” dedi.

Sarıkılıç’ın avukatı da müvekkilinin ölümü sonrası kendisinin polislerce olay yerine değil, adli şubeye çağrıldığını belirterek, “Bir şeyler gizlenmeye çalışıldı” diye konuştu.  İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da iddiaları araştıracaklarını belirterek, “Konuyu Bakanlar kuruluna taşıyacağım” ifadesini kullandı.

‘YAŞARKEN NEDEN ‘CENAZE’ DİYORLAR’

Çekilen görüntülerde polislerden birinin   ‘Gidiyor bu cenaze’ demesi şüpheli bulundu. Sarıkılıç’ın ailesi “Yaşayan birinden cenaze diye söz edilmesi dikkat çekici” diyerek bu sözler için dava açmaya hazırlanıyor.

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