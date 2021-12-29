Ahmet Savaşan: “Aynı şekilde çalışmak için adayım”

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularına verdiği yanıtlarda neden aday olduğunu açıkladı ve ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Yıllardan beri ülke sorunları ile iç içe olduğunu ve bu sorunların çözümü için çalıştığını hatırlatan Dr. Savaşan, “aynı şekilde çalışmak için adayım” dedi.

YILLARDAN BERİ ÜLKESİNE HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞTIĞINI VE AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA ADAY OLDUĞUNU VURGULADI

Çiğdem Aydın’ın milletvekilliğine neden aday olduğunu sormasına karşılık,

2013 yılından bu yana UBP tabanından yüksek oylar alarak üç defa Parti Meclisi’ne seçildiğini ve ayrıca MYK Üyeliği ile Genel Sekreter Yardımcılığı gibi görevler üstlenerek parti politikalarına yön veren kadrolar içinde yer aldığını belirten Lefkoşa Milletvekili Adayı Dr. Ahmet Savaşan, Ulusal Birlik Partisi’nin ilkeleri doğrultusunda KKTC devletinin ve halkının esenliği için sürdürülen mücadeleye yeni bir vizyon kazandırılarak hizmet edilmesine katkıda bulunmak için Milletvekili adayı olduğunu söyledi.

2000 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uluslararası platformlarda onur ve gururla temsil ettiğini belirten Ahmet Savaşan, özellikle “turizm, eğitim ve sağlık” alanlarında ülkeye ve halka sürdürülebilir katkılar sağlamak için çalıştığını söyledi. Savaşan, “ben ve aday arkadaşlarımız çocuklarımızın geleceği için uğraş veren birer hizmetkârız” şeklinde konuştu.

Rum tarafının bütün Kıbrıs’a sahip çıkmasına karşı verilen mücadeleye ve ülke içinde yaşanan ekonomik ve diğer sorunlara bilimsel temelde çözümler üretilmesine katkıda bulunmak için yıllardan beridir çalıştığını anımsatan Ahmet Savaşan, bu ilkeleri hayata geçirmek için çok çalışmak, geceyi gündüze katmak gerektiğinin bilincinde olduğunu söyledi. Savaşan “yıllardan beri bu şekilde çalıştım ve halkımızla iç içe olmaya gayret ettim. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam etmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.