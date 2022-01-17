Ahmet Savaşan: Bu ülkede her şeyin temelinde siyasi istikrarsızlık yatıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ adlı programa katıldı.

Savaşan, “Bazı partiler bir bakanlığa, bazı partiler muhalefete, bazı partiler de iktidara taliptir. Biz UBP olarak iktidara talibiz” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede her şeyin temelinde siyasi istikrarsızlık yatıyor” diyen Savaşan, bütün partiler gibi UBP olarak da bu durumdan hoşnut olmadıklarını vurguladı.

Propagandalarını da bunun üzerine kurduklarını belirten Savaşan, “Ülkede öncellikle 5 yıllık istikrarlı hükümet ve bunu canımız çektiği için değil, en büyük parti olduğumuz için yaptıklarımızla bundan sonrasında daha iyi yapabileceğimizin teminatı olduğu için istiyoruz” dedi.

Savaşan, önümüzdeki dönemde UBP’nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte, ilk olarak siyasi ardından ise ekonomik istikrarın oluşağını belirtti ve “Hayatın diğer alanlarında çok daha sürdürülebilir yapılar kurulmasıyla birlikte iyi bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI