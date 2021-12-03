Ahmet Savaşan’dan Kamu Reformu Yorumu

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“DEĞİŞİMİN GEREKTİRDİĞİ HER NOKTADA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Kamu reformu hakkında konuşan Savaşan, “Covid-19’la beraber bütün dünyada değişim hızlandı. Ülkemizde de bu değişimleri görüyoruz. UBP’liler genel başkanlarını değiştirerek değişim mesajını verdiler. Bu yeni düzende artık değişim ve değişimin gerektirdiği her noktada gerekli adımları atacağız ve gerekli düzenlemeleri yapacağız” dedi.