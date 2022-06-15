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Ahmet Serdaroğlu: 8 bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Bizim bu halde 8 bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil. Bu emekçilere en büyük haksızlık olur ki onları sefalete itmek olur. Asgari ücret değil, sefalet ücreti olur bunun adı…” diye konuştu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:35
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Ahmet Serdaroğlu: 8 bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil
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KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrette 8 bin 500 TL gibi Mayıs ayı açık sınırı altında bir ücreti zinhar kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Serdaroğlu, söz konusu zam parametresine haziran ayı hayat pahalılığının (HP) da bineceğini kaydetti.

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, katıldığı tv programında konu hakkında şu net ifadeleri kullandı:

“Açlık sınırının altında asgari ücreti falan kabul etmemiz mümkün değildir. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapılan hesap açlık sınırında Mayıs sonu itibariyle 8 Bin 676 TL.

Önümüzdeki hafta toplamasını düşünürsek asgari ücret komitesinin, haziran temmuzda belirlenecek. Haziran HP de elenecek; açlık sınırı daha da yükselecek. Bizim bu halde 8 Bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil. Bu emekçilere en büyük haksızlık olur ki onları sefalete itmek olur.

Asgari ücret değil, sefalet ücreti olur bunun adı…”

Kaynak : Kıbrıs Postası

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