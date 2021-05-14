Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Plajlara maskesiz girmek yasak
Kapat

Ahmet Serdaroğlu bayram sonrası eyleme gideceklerini açıkladı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bayram sonrasında eyleme gideceklerini dile getirerek, üyelerini meydana davet etti...

14 Mayıs 2021 Cuma 13:18
241 Okunma
Ahmet Serdaroğlu bayram sonrası eyleme gideceklerini açıkladı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bayram sonrasında kitlesel bir eyleme imza atacaklarını işaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ödeneğinin yatırılmasından vazgeçenler ve Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamayanlara karşı eylem yapacaklarını bildiren Serdaroğlu, "Bizimle dalga geçenlere karşı bayramdan sonra gücümüzü göstereceğiz" dedi.

Serdaroğlu, "Hepinizin bayramı kutlu olsun... Ama bize bu bayramı buruk yaşatanlara karşı da bayramdan sonra mücadelemiz beraber olsun" mesajı verdi.

Ahmet Serdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugüne kadar birlikte büyük katılım sağladığımız grev ve eylemlerde büyük başarılar elde ettik. Hak verilmez alınır. Benim de sizden istediğim bundan sonraki grevlere tam katılım sağlamanızdır.

'Partideki ağabeyim bana gücenmesin', ya da 'falanca bakan, milletvekili bana gücenmesin' yaklaşımıyla yerimizde oturursak, işte o gücenmesini istemediğimiz abilerimiz bizim haklarımızı çatır çatır elimizden alacaklar.

Son gün bayramlığımızı ödemekten vaçgeçenlere karşı, toplu iş sözleşmemimizi imzalamayanlara karşı, kıdem tazminatımıza göz dikenlere karşı, bizimle dalga geçenlere karşı bayramdan sonra gücümüzü göstereceğiz.

Umarım hakkımızı almak için elimizi masaya vurduğumuz anda 3 bin üyesi olan Kamu-İş'ten 500 kişi orada olmayız. Haklarımıza sahip çıkarız.

Değerli kardeşlerim koronavirüs hayatımızdadır. Yakın gelecekte de hayatımızdan gitmeyecektir. Eğer 'grevden geri kalalım, pandemi nedeniyle sadece dairede oturarak grevimizi koyalım' derseniz kimse hakkımızı vermez. Aksine daha da hoşlarına gidecektir. Çünkü maaşlarımızdan kesecek, tasarruf edeceklerdir. Ama Kamu-İş olarak en geniş katılımla sokağa çıkar, kendilerini oturdukları koltukta sallarsak, taleplerimize kulaklarını tıkamalarına imkan kalmayacaktır.

Hepinizin bayramı kutlu olsun... Ama bize bu bayramı buruk yaşatanlara karşı da bayramdan sonra mücadelemiz beraber olsun..."

Son Güncelleme: 14.05.2021 13:25
Anahtar Kelimeler:
Kamuİş Başkanı Ahmet Serdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da Lefkonuklu İş Hanı'nın Damında Yangın Çıktı
Lefkoşa'da Lefkonuklu İş Hanı'nın Damında Yangın Çıktı
Mustafa Akıncı: "Kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır"
Mustafa Akıncı: "Kalplerimiz tüm acı çeken Filistinli mağdur insanların yanındadır"
İş adamı Oğuz Alp son yolculuğuna uğurlandı
İş adamı Oğuz Alp son yolculuğuna uğurlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim