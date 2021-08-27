Ahmet Serdaroğlu: “Özel sektör eyleme hazır olsun!”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Gündeme Bakış programında konuk olarak, Cüney Oruç’un sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin henüz belirlenememesi ve Hür-İş’in süreci mahkemeye taşıması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’nın asgari ücretin belirlenmesi için üretilen tavsiye niteliğindeki kararı Bakanlar Kurulu’na göndermediğini ve bunun da yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Bu nedenle de Hür-İş Federasyonu’nun avukat aracılığı ile ihbarname yolladığını kaydeden Serdaroğlu, asgari ücret zammını binlerce kişi beklerken böyle bir tutumun yasalara uygun olmamasının yanı sıra etik olarak da yanlış olduğunu kaydetti. Bu yaşanan olayın sorumlusunun Çalışma Bakanı olduğunu aktaran Serdaroğlu, “Memleketi Kaosa sürüklemeye mi çalışıyorlar?” diye sordu.

Asgari ücreti belirleyemeyen hükümete istifa çağrısında bulunan Serdaroğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Halkın artık uykudan uyanması lazım. Bizi yönetenler aklımızla dalga geçiyor. Eğer hükümet bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde halkı eyleme çağıracağım. Özel sektör eyleme hazır olsun” dedi.