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Ahmet Tuncer iş kazası sonucu hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta çalışan 61 yaşındaki Ahmet Tuncer iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

04 Kasım 2021 Perşembe 20:01
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Ahmet Tuncer iş kazası sonucu hayatını kaybetti
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61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tuncer bugün Lefkoşa’da bir şantiyede meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti. Rum Polisi ve İş Teftiş Dairesi işbirliğiyle yürütülüyor.

Soruşturma kapsamındaki bilgiye göre, Perşembe sabahı saat 9.00 sıralarında Tuncer, Strovolos bölgesinde bir şantiyede çalışırken iki katlı bir iskele üzerindeyken yere düştü. Olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 10.50 sıralarında hayatını kaybetti.

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