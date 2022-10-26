Ahmet Uzun: Kıb-Tek’i özerkleştirerek kimden koruyorsun?

ÖZEL HABER

AHMET UZUN’DAN UBP’YE ELEŞTİRİ…

KIB-TEK’in yapısını ve yüksek elektrik faturalarını eleştiren Maliye eski Bakanı Ahmet Uzun, “Elektrik faturaları ödenemez durumda. 75 dolara yakıtı alırken, teklif verdiler 25-30 dolara. Pahalılığın ana nedeni bir budur. Böyle yaparak kurum borçlandı ve o borçların üstüne taksiti ve faizi de bindi. Dolayısıyla bizi ödediğimiz elektrik faturalarından bunları çıkarırsak 2.5 TL gibi bir rakama denk gelir. Böyle bir yönetim anlayışı hoş değil. Burada görev UBP’lilere düşüyor. Bu partide birçok düşünür, okuryazar, ekonomist var. Yüzümüze gözümüze bulaştırmayalım deyip daha tutarlı ve bilinçli insanları çıkarma mecburiyetindedirler” dedi.

“UBP’NİN GERÇEK NİYETİ…”

Uzun, “Bugün yaşananlar beceriksizliktir. Ben bugüne kadar birisinin Türkiye’den elektrik gelmesine karşı çıktığını görmedim. Daha ucuza gelirse millet hayır mı diyecek? Özelleştirme UBP’nin aklında olabilir. Özele verilirse bu iş tıkırında yürümeyecek. Özerkleştirmeye de katılmıyorum. KIB-TEK’i özerkleştirerek kimden koruyorsun? Politikacılardan koruyorsun. Bu politikacıları seçerek çocuklarını, geleceğini teslim ediyorsun, Kıbrıs meselesini teslim ediyorsun. Elektrik kurumu yasası yeterince özerktir. UBP’nin gerçek niyeti burayı bırakmak ve ‘Bir özele devredelim’dir. Bugün elektrik kurumunda sayaç yok, Alt tapı yok, yeni bir yatırım yok. Yeni santral alımları gibi büyük yatırımlardan vazgeçtik küçük yatırımlar bile yapılmıyor. Kendi haline bırakılmış ve terk edilmiş bir kurum. Bunların hepsinin cezasını vatandaş ödüyor” ifadelerini kullandı.