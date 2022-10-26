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Ahmet Uzun: Kurumsal hafızayı katlettiler!

Maliye Eski Bakanı Ahmet Uzun Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:53
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Ahmet Uzun: Kurumsal hafızayı katlettiler!



“BU SİYASET DEĞİL”
Mevcut siyasi yapıyı eleştiren Maliye Eski Bakanı Ahmet Uzun, “Bugünkü siyasete baktığımızda akıllı insanın yapacağı iş olmaktan çıktı. Bulunduğu makamı dolduramayacak insanların eline kaldı. UBP bu ülkenin en büyük partisi. Yüzde 40 oy potansiyeline sahip. Bula bula bunları mı çıkarıyorlar bu toplumu yönetmek için? İnsanların yüzüne bakarak yalan söylüyorlar. Bu siyaset değil” eleştirisinde bulundu. 
“BİR BÜROKRATİK YAPI VARDI ANCAK DARMADAĞIN ETTİLER”
Uzun, “Bizim dönemimizde bir disiplin vardı. Halkla ilişkilerde, iş yapmada ve partide bir disiplin söz konusuydu. Bir siyaset adabı söz konusuydu. Herkes bir şeyler yapma gailesi içindeydi. Öyle kötü bir noktaya geldik ki her gelen hükümet ve bakan aynı partiden olsa dahi bürokratları değiştiriyor. Devletin beyni kalmıyor. Devletin aklı yok. Kurumsal hafıza kalmadı. Bakanlar gelip geçicidir ama orada bir bürokrasi vardır bakanlık içinde. Bir bürokratik yapı vardı ancak darmadağın ettiler. Bir ihaleyi bile yapamıyorlar. Ben 5 buçuk sene bakanlık yaptım bizim dönemimizde de ihaleler vardı. 2004’ten sonra biz başlattık canlı yayında ihaleleri veriyorduk. Bizim dönemimizde ihale komisyonu başkanı hiç değişmedi. Elektrik kurumu yönetimi 5 ayda 5 kez eğişti. Bizim dönemimizde değişmedi. Neden değişsin? Maliye bakanlığında bürokratlar emekliliği gelmeden değişmezdi. Devletin beyni bürokrasidir. Şimdi kurumsal hafızayı katlettiler” ifadelerini kullandı.

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