Ahmidi’ye seri yargılama

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Güney Kıbrıs’a gitmek için insan tacirlerine parasını kaptırıp kandırıldığı gerekçesi ile polise sığınan ve “Yasa dışı” yollardan KKTC’ye giriş suçundan tutuklanan Hammud Ahmidi, aleyhindeki soruşturma tamamlanması üzerine dün yargılanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına değinerek, işlediği suçun 3 yıla kadar hapisliği olduğunu kaydetti. Dündar, zanlının 6 gündür tutuklu olduğunu ve işlediği suçtan 5 gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.