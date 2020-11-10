lusal Birlik Partisi'nin (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 14.35 sıralarında başladı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, kısa bir açıklama yaptı.

MYK toplantısı hakkında konuşan Saner, durum değerlendirmesi yapıldığını, “aile içi gelişen olayları değerlendirme” toplantısı olduğunu söyledi.

SANER: "PAYLAŞABİLECEĞİMİZ BİR OLAY YOK ŞU AN"

Önemli gelişmeler olduğu takdirde basın ile paylaşılacağını aktaran Saner, “paylaşabileceğimiz bir olay yok şu an” dedi.

Saner, kurultay tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadığını henüz tarihinin belli olmadığını ifade etti.

UBP Parti Meclisi toplantısının iptal edilmesiyle ilgili bir soru gelmesi üzerine yanıt veren Genel Başkan Vekili Saner, ihtiyaç olması halinde PM toplanacağını aktardı.

KIBRIS POSTASI