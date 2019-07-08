Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Haspolatlılarla buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği tarafından kurulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması 4 Temmuz Perşembe gecesi Haspolatlılarla buluştu. Haspolat Muhtarlığı’nda gerçekleşen ve Muhtar Asım Egemen’in de hazır bulunduğu buluşmada Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi Amiri Polis Müfettişi Mehmet Sözmener, Polis Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi yetkilisi Polis Müfettişi Hüseyin Bora ve LTB Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz birer konuşma yaptı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması yetkilileri yaptıkları konuşmalarda mekanizma hakkında bilgi verdi, ülkemizde şiddete yönelik yapılan çalışmaları anlattı, yurttaşların görüşlerini aldı ve Haspolatlılar’dan gelen soruları cevapladı.

Koordinatör Ömür Yılmaz konuşmasında “Mekanizma şiddet gören kadın ve çocukların en iyi koruma ve destek hizmetleri alabilmesi için işbirliği içerisinde yürüyen bir mekanizmadır.Mekanizma içerindeki LTB Kadın Sığınma Evi ise adadaki tek kadın sığınma evidir ve eşinden, babasından, partnerinden şiddet gören kadınlara hukuki, psikolojik,ekonomik,güvenli barınma ve sağlıkla ilgili desteki içeren her türlü hizmeti sunan bir kurumdur. Devletin kurumlar arasında çok güçlü bir işbirliği içerisinde olması bizim verdiğimiz hizmetin de çok daha iyi verilmesini sağlıyor. Alo 183 İhbar Hattı’nı arayarak bu kurumlara ulaşabilirsiniz. 2019’un ilk 6 ayında 60’ın üzerinde kadına destek sunduk. Polise güvenelim ve Alo 183’ü arayarak iletişime geçelim.” dedi.

Müdür Aydan Başkurt da konuşmasında “Her türlü farkındalık ve mücadeleye karşın bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. Çok daha etkili adımlar atabilmek için 2018 Kasımında oluşturduğumuz Mekanizma çok önemlidir.Daire olarak şiddet gören kadına adli,maddi destek sağlıyoruz.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) de yeni çalışmalara başladı. Gizlilik altında yürütülen çalışmalarda Alo 183 İhbar Hattı ile de 7/24 şikayetleri alıyoruz. Bu çalışmalarda toplumla birlikte hareket etmek çok önemlidir ve tüm yerleşim yerlerine ulaşmayı düşündüğümüz buluşmaların ilkini Haspolat’ta yapıyoruz.” dedi.

Polis Müfettişleri Bora ve Sözmener ise kadına karşı şiddet konusunda devletin ilgili kurumlarının bir araya geldiği ilk proje olması dolayısıyla Mekanizma’nın çok önemli olduğunu söyleyerek Poliste de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi kurulduğunu ifade ettiler.

İlgili şikayeti yapan kadının veya şiddete şahit olan birisinin şikayet sırasında isim verme zorunluluğu olmadığının altını çizen polis müfettişleri gizlilik esası ilkeleri çerçevesinde şikayete en hızlı müdahalenin yapıldığını kaydettiler.Müfettişler Bora ve Sözmener şikayet sahiplerinin Alo 183 yanı sıra Polis Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından da şikayetlerini iletebileceklerini de sözlerine eklediler.

Avrupa Birliği mali desteğiyle yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında oluşturulan Mekanizma, Haspolat’tan sonra belli bir program çerçevesinde ülkenin diğer bölgelerinde de yurttaşlarla buluşacak.

(BRT/MAIL)