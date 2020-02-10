‘Aile İçi Şiddetle Mücadelede LTB’nin Rolü Eğitim Çalışması’ başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 5 oturumdan oluşan “Aile İçi Şiddetle Mücadelede LTB’nin Rolü” adlı eğitim çalışması düzenliyor. Lefkoşa Surlariçi’ndeki Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak eğitim çalışmalarının ilki 6 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. LTB’ndeki çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti olması yanı sıra dıştan gönüllü katılımcılara da açık olan 5 haftalık eğitim çalışmasında konuyla bağlantılı farklı alanlardaki uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek ve kaılımcılık esasına dayalı çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Eğitimin ilk gününde LTB’nin yürüttüğü “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” hakkında Koordinatör Ömür Yılmaz katılımcılara bilgiler verildi. Proje Koordinatörü Yılmaz gerçekleştirdiği sunumda gerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda gerekse de proje hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

(BRT/MAIL)