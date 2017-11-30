Aile kurumu sallantıda

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın haberine göre; toplumun ‘yapıtaşı’ aile kurumunun, ülkemizde tehlike altında olduğuna vurgu yapan Uzman Sosyolog Nihal Salman, KKTC’de aileyi koruyacak herhangi bir devlet kurumu olmamasına dikkat çekti.

AİLE KURUMU SALLANTIDA

Özellikle son aylarda dövizdeki hızlı yükselişin ilk başta aile kurumunu olumsuz etkilediğini vurgulayan Salman, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, ‘Aile Yasası’ndaki boşluklar nedeni ile boşanma sürecinde pek çok ailenin düşman olduğunu, onlarca çocuğun, devlet eliyle büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

HER 10 EVLİLİĞE KARŞIN 8 BOŞANMIŞ ÇİFT

Ülkedeki her 10 evliliğe karşın 8 boşanmış çift olduğuna dikkat çeken Uzman Sosyolog, boşanmak için mahkemeye dava açan çiftlere göre ise her 10 evliliğe karşın 10,4 çiftin boşanmak istemekte olduğunu kaydetti.

“Dünyada önde gelen bir boşanma oranına sahibiz” diyen Salman, buna karşın ülkemizde aile kurumunu güçlendirecek, yaşadığı sorunları tespit edip, çözümler üretecek hiçbir kurum olmamasından da yakındı.

"AİLEYE DESTEK VEREN ÜLKELERDE BOŞANMA ORANI DÜŞÜK"

Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkenin, ailelerin yaşadığı sorunlara çözümler üretmek ve boşanmaları önlemek için psikolojik destek birimleri ve aile eğitimleri gibi hizmetler sunmakta olduğunu belirten Salman, bu hizmetlerin sonuç vermiş olduğunu, yapılan istatistiklerle tespit edildiğine vurgu yaptı. Uzman Sosyolog, aileye destek veren ülkelerdeki boşanma hızının da, önceki yıllara oranla daha düşük olduğunu kaydetti.

Salman, “ülkedeki her 10 evlilikten 10’u da boşanma isteğiyle mahkemeye gidiyorsa ve bu ülkede aile ile ilgilenen hiçbir devlet kurumu yoksa o ülkede yaşayan insanlar büyük tehlike altındadır demektir” diyerek, ülkenin geleceğinin de tehlike altında olduğuna vurgu yaptı.

"ÇİFTLER BOŞANMIŞ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLIYOR"

Ülkemizde son 10 yılda boşanmak için dava açan çiftlerin oranları karşılaştırıldığında, % 75 oranında çiftin boşanmak için mahkemeye başvurduğuna dikkat çeken Salman, evliliğinde sorun yaşayan çiftlerin, mahkemede boşanma davası açtıktan sonra, çoğu kez boşanma sonucunu beklemeden, boşanmış gibi yaşamaya başlamakta olduğunu da kaydetti.

Uzman sosyolog, aile kurumunun tehlike altında olduğunu ve aileyi koruyacak hiçbir devlet kurumu olmadığını vurgulayarak, “nerdeyse tüm toplumlarda Aile Bakanlığı varken neden bizim ülkemizde yok?” sorusunu sordu.

Her 10 düğüne karşın boşanmış çift oranı: %80

Her 10 evliliğe karşın boşanmak isteyen çift oranı: %100.4

Son 10 yılda evlenen ve boşanmak için mahkemeye başvuran çift oranı: % 75

Dava sona ermeden boşanma sürecini yaşamaya başlayan (ayrı yaşayan) çift sayısı: 9639