Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

Ailesini korumak için 46 kişiyi ateşe attı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde görev yapan bir çalışan yüzünden koronavirüs skandalı yaşandı.

18 Aralık 2020 Cuma 13:08
4061 Okunma
Ailesini korumak için 46 kişiyi ateşe attı

KKTC’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde görev yapan bir kişinin korona olmasına rağmen çalışmaya devam etmesi nedeniyle 46 kişi karantinaya alındı. Korona olan çalışan, temaslı olduğunu gizleyerek çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Çalışanın ailesine virüsü bulaştırmamak için evine gitmediği, bir hafta boyunca hastanede yattığı belirlendi. Olay ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili çalışanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hastanede çalışanı ile teması bulunan 46 kişi karantina altına alındı. Acil ameliyatlar dışındaki tüm ameliyatlar iptal edildi.

 “BÜYÜK BİR SUÇ İŞLENDİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İşçinin kendisini gizlediğini söyleyen Pilli, “Burada büyük bir suç vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır. Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve cezasız kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır“ dedi.

“HERKES BU İŞİ CİDDİYE ALSIN”

“Bu şahsın temaslı olabileceği düşünülen herkes, en küçük bir ihtimal göz önüne alınarak, geniş kapsamlı izoleye tabi tutulmuştur“ diyen Pilli, “Ayrıca Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde personel için kart sistemine geçilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ziyaretçilerle ilgili kısıtlamalar da üst düzeye çıkarılmıştır. Herkes bu işi ciddiye alsın. Her kim halk sağlığını tehlikeye atarsa yasalar karşısında büyük bir suç işlemiş olup hakkında gerekli adli soruşturma yapılacaktır“ ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars : "7 bin 683 vatandaşlık verdim"
Baybars : "7 bin 683 vatandaşlık verdim"
GÜNDEM KIBRIS'IN KONUĞU: Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir
GÜNDEM KIBRIS'IN KONUĞU: Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir
Dursun Oğuz: 654 milyon TL kaynağa ihtiyaç var
Dursun Oğuz: 654 milyon TL kaynağa ihtiyaç var
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim