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Ajuandi bugün mahkemeye çıkarıldı

06 Kasım 2019 Çarşamba 22:23
Ajuandi bugün mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen “yaralama ve kanunsuz bıçak taşımak”suçlarından dolayı tutuklanan Moayad Ajuandi bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının 06.11.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı site içerisindeki 5 numaralı  daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı sol omuz kısmından yaraladığını ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdiğini söyledi.

Zanlının olayın ardından tutuklandığını kaydeden polis,  yaralanan şahısların tedavilerinin tamamlandığını ifade etti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve barış ruh’ta kontrolden geçirilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Moayad AjuandiMahkemeBıçaklamaHaberGündemKıbrıs
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Kibrisli 2019-11-07 13:19:11

Biktik usandik artik bunlardan, almayin kardesim, vermetin vize. Biri vurur oldurur oburu bicaklar. Yeter be artik, bizda baslaycayik artik vurmaya...

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Hasan 2019-11-07 13:52:57

Bu yaptıklarına sebep neymiş? bir nedeni olmadan mı yapmış bunları onu da sorgulasın polis.Gerçi gerekçesi olsa da yaptıkları affedilir değil ,ancak kişi ülkede çalışma izinli ise ve zarar verdiği kişilerle bir sebepten husumeti varsa..

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