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Ajuandi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

22 Kasım 2019 Cuma 22:00
Ajuandi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen “yaralama ve kanunsuz bıçak taşımak”suçlarından dolayı tutuklanan Moayad Ajuandi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının 06.11.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı site içerisindeki 5 numaralı daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı sol omuz kısmından yaraladığını ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının olaydan sonra tutuklandığını, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan sağlık kontrolü sonucu sanığın ceza-i ehliyetinin olmadığının belirlediğini ifade etti. Zanlı hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 7 gün süreyle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kalmasına emir verdi.

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Moayad AjuandiMahkemeTutuklamaBıçaklamaYaralamaHaberGündemKıbrıs
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