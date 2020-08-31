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AK HATAYLILAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERSİN TATAR'I DESTEKLEYECEK

Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti...

31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:57
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AK HATAYLILAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERSİN TATAR'I DESTEKLEYECEK

Ak Hataylılar kardeşlik dayanışma ve kültur derneği bu akşam Mehmet İpek başkanlığında yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP adayı  Ersin Tatar'ı oy birliği ile destekleme kararı aldı gecede bir konuşma yapan başkan Mehmet ipek şunları söyledi.  

Bizler her daim vatan ve bayrak sevdalısı türk cumhuriyetlerinin bayrağının dalgalandığı her yerde malımız ve canımızı feda eden kıbrıs türk milletiyiz bu toplumda kalıcı ve güzel çalışmalar yapıyor ve yapmayada devam edeceğiz ülkemizin huzuru milletimizin feraseti bizlerin kırmızı çizgisidir hiçbir zaman şov peşinde koşmayan hizmet aşkıyla bu ülkede çalışmalar yapan biz ve bizim arkadaşlarımız bugün de hep birlikte vatanımıza hayırlı işler yapabilmek için bir araya toplandık bu manada burada bulunan bütün kardeşlerime tek tek şükranlarımı sunuyor bizi küçümseyen bizim gücümüzü ve vatan sevgimizi eleştirenlere gereken cevabı bugün burada hep birlikte ak hataylılar derneğinde yaptığımız toplantıda gösterdik.  Başkan ve tüm üyeleri tek vücut bir bütün olarak bir araya toplanmış başbakanımız ve cumhur başkanı adayı sn.Ersin Tatarı destekleme kararına verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim  hepinize saygılarımı sunuyorum.

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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