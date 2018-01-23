AK Parti gençlik kollarında doğrulama geldi

Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik protestolarda dün yaşananların ardından akşam saatlerinde göz altına alınan iki kişi sabaha karşı serbest bırakıldı.

AKP Kıbrıs Gençlik Kolları Facebook Hesabından yapılan açıklamada söz konusu olay doğrulandı. Açıklamada: “Afrika paçavrasına yönelik yapılan eylem sebebiyle gözaltına alınan 2 kardeşimiz gece saatlerinde serbest bırakıldı. Bu süreçte TC Lefkoşa Büyükelçimize, Başkanımız Mehmet Demirci’ye ve özellikle saatlerce Emniyet Müd. önünde nöbet tutan AK Gönüllülere teşekkür ederiz.” denildi