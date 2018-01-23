AK Parti gençlik kollarında doğrulama geldi

Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik protestolarda dün yaşananların ardından akşam saatlerinde göz altına alınan iki kişi sabaha karşı serbest bırakıldı.
AKP Kıbrıs Gençlik Kolları Facebook Hesabından yapılan açıklamada söz konusu olay doğrulandı. Açıklamada: “Afrika paçavrasına yönelik yapılan eylem sebebiyle gözaltına alınan 2 kardeşimiz gece saatlerinde serbest bırakıldı. Bu süreçte TC Lefkoşa Büyükelçimize, Başkanımız Mehmet Demirci’ye ve özellikle saatlerce Emniyet Müd. önünde nöbet tutan AK Gönüllülere teşekkür ederiz.” denildi
Filmin adı "Devlet yok"! Var çetenin ölüsünün körü. Tebrikler AKP ve elçiye! Her şey daha net artık. Ama bu saatten sonra herkes birbirinden daha çok nefret edip tiksinecektır.
The End
türk askerine hakaret edenler mecliste. savunanlar hapiste :
anavatanın parasıyla meclisten konuşanlar önce aldığı ücreti sorgulasın
Maalesef Afrika gazetesini haklı çıkardılar. Tayip Erdoğan kontrolündeki AKP zihniyeti değil KKTC yi, Türkiye 'yi de parçalayacaktır. Bu saatten sonra parçalanmamak ancak aşırı baskı yani diktatörlükle devam edebilir. OHAL da bundandır. Ve yeni rejime geçinceye kadar da devam edecektir.