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AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik'ten AB'ye tepki...

13 Kasım 2022 Pazar 11:53
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AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik'ten AB'ye tepki...



AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, "AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. Zirvede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye olması kabul edildi.

Bu durum, Yunansitan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde tepkiyle karşılanmıştı. Sözcü Çelik de AB'nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Avrupa Birliği, Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir"

Açıklamasında, "AB tarafından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur... Avrupa Birliği’nin KKTC’yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır" denildi.

Kaynak: TRT Haber

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