Akacan 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de önceki gün meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesiyle ilgili aralarında iş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov, Orçun Özorçun ve Bulut Akacan, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Olayın tahkikat sorumlusu Hüseyin Soyel, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov, Orçun Özorçun’un, aynı cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'ı ciddi şekilde darp ettiğini,korumalardan Kurbanov ‘un Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu da ciddi şekilde darp edip, alt dişlerinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.
Soyel, olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu’nun Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini, yoğun bakımda tedavi altına alındığını ifade etti. Soyel, olayla ilgili kamera görüntülerini izlediklerini, zanlı Başay ile Asımoğlu’nun restoranda otururken, zanlı Kurbanov’un yanlarına gittiğini, tekrar dışarı çıktığını, zanlı Akacan’a bir şeyler söylediğini daha sonra Akacan’ın Başay ve Asımoğlu’nun yanına gittiğini, masalarına oturduğunu, sert bir şekilde elini masaya vurup konuşmaya başladığını söyledi.
Mustafa Asena da müvekkillerinin olay sırasında darp edildiğini ve şikayetçi olabileceğini savunarak, zanlıların, hastanede doktor kontrolünden geçirilmelerini talep etti. Duruşma sonucu Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Meltem Dündar, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri ve zanlıların doktor kontrolünden geçirilmeleri emri verdi.
(Kamalı Haber)
Bu zat böyyük bir partiden milletvekili adayı da olduydu değil mi?...
kktc zorbacılık ve voyvodacılık bakanlığına atanacaktıBeğen (0) Beğenmedim! (0)
eyya once milletvekilimiz sonrada bakinimiz olup adalet saglaycaydi :)Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Bu migi maus gara paradan şaşırdı napacağnı, alışmadık götte don durmaz...Mafyacılık oynarlar, Olan biçare Zeki ye oldu....
korkak ödlek götler ....tipini sevsinler... yanına 2 ayı alıp adamları döv sonra da sırıt... her adi suçlunun güya kendine güveni ile yaptığı gülme... korkak götlek yalnız gideydin ya... içerde inşAllah bi öperler seni de görürüm o gülmeyi pislik suratında... millet alacaklı olduğuna yasal yollarla yanaşırken sen borcunu isteyene saldır köpekler gibi... yazık ailene
Texas'ı geçdik Allahın izniynan.
Bu ve bunun zihniyetinde insan sayısı kibrista toplum duzenini alt üst edecek sekilde bozuldu çünkü hep ahbap işleri polis tarafsiz olup eşit adalet dagitsa bunlar olmaz polis şimdilerde kibrista hic bir boka yaramayan bir teşkilat olmasada olur.. herkes kendi adaletini kendi dagitmaya calisiyor cunku haklari savunan vatandasi koruyan kollayan ne bir devlet var ne bir polis bu iyi günleri kktc'nin 10 sene sonra burasi onu alinamaz suclarla dolacak.
para gene bunu gurtarır hiçbirşey bile olmadan bunu not edin biryereBeğen (0) Beğenmedim! (0)
şadamı derler şu suratsıza ya... işadamı olmak kolay, kayınpederinin parasıyla işadamı dedirtirsin kendine ama önemli olan ADAN olmak... o da senin harcın değil belli, sen adamın parasını verme üstüne 2 ayı alıp yanına git saldır... adam dediğin borcunu öder, üstüne yatıp gidip bir de dövdürtmez borcu olduğu insanı... ama ADAM olmak dedik işte... o da öyle parayla olmaz