Akacan 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de önceki gün meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesiyle ilgili aralarında iş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov, Orçun Özorçun ve Bulut Akacan, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Olayın tahkikat sorumlusu Hüseyin Soyel, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov, Orçun Özorçun’un, aynı cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'ı ciddi şekilde darp ettiğini,korumalardan Kurbanov ‘un Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu da ciddi şekilde darp edip, alt dişlerinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Soyel, olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu’nun Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini, yoğun bakımda tedavi altına alındığını ifade etti. Soyel, olayla ilgili kamera görüntülerini izlediklerini, zanlı Başay ile Asımoğlu’nun restoranda otururken, zanlı Kurbanov’un yanlarına gittiğini, tekrar dışarı çıktığını, zanlı Akacan’a bir şeyler söylediğini daha sonra Akacan’ın Başay ve Asımoğlu’nun yanına gittiğini, masalarına oturduğunu, sert bir şekilde elini masaya vurup konuşmaya başladığını söyledi.

Polis, bu esnada zanlı Özorçun’un Başay’ın boğazını sıktığını, yüzüne tokat attığını ve Kurbanov ile birlikte yerde sürüklediklerini ifade etti. Zanlı Özorçun’un Başay’ı tuttuğunu, Akacan’ın ise darp ettiğini kaydeden polis, zanlı Kurbanov’un ise Asımoğlu’nun yüzüne defalarca 3-4 kez yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti. Polis, darp edilen Asımoğlu’nun alt dişlerinin kırıldığını, hafızasını yitirdiğini, beyninde ödem ve kanama oluştuğunu söyledi. Asımoğlu’nun hayati tehlikesi olduğunu ifaden eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mustafa Asena da müvekkillerinin olay sırasında darp edildiğini ve şikayetçi olabileceğini savunarak, zanlıların, hastanede doktor kontrolünden geçirilmelerini talep etti. Duruşma sonucu Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Meltem Dündar, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri ve zanlıların doktor kontrolünden geçirilmeleri emri verdi.

(Kamalı Haber)