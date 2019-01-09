Akacan, 72 saat hastanede tutulacak

Sağlık Bakanlığı iş insanı Bulut Akacan’ın takip maksatlı 72 saat hastanede tutulacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında;
‘8 Ocak 2019 saat 13.00 civarında Girne Akçiçek Hastanesi’ne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran Bulut Akacan’a orada bulunan kardiyoloğumuz tarafından bir takım tetkikler önerilmiş, ancak kendisini özel bir hastanede doktorunun olduğunu belirterek, yanında polis olmasına rağmen hastaneyi terk etmiştir.
Hastanın kan tetkiklerinden birinin yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde toplanan devlet hastanemizin kardiyoloji ekibi hastaya anjiyo önermiştir. Ancak hastanın kendisi anjiyo yapılması önerisini reddetmiştir.
Hastanın medikal tedavisi serviste başlanmış olup, Kardiyak Marker ( Troponin) ( Kan tetkiki) negatif oluncaya kadar 72 saat yatılı takibi kardiyoloji servisinde yapılmasına karar verilmiştir.
72 saat sonra klinik ve laboratuvar sonuçlarına göre ise durumu yeniden değerlendirilecektir.’ dedi.
vAllahi pardoon ne ilgi be gardaşş vay anasını hem suçlu hem güçlü vay be atalarımız ne güzel söylemiş.
ye kürküm ye mi demişler .(adamda para var zaten birşey olmayacak bunu hepimiz biliriz)Beğen (0) Beğenmedim! (0)
ooooo piremsessss başka isteği varmıymıştı??
yanında polis olmasına rağmen hastaneyi terk etmiştir.
Şakamı bu yau
Malesef bunlar hep oluyor paraliysan istedigin sucu isle burasi kktc insAllah adalet yerini bulur
Parasına güvenip şiddet uygulayan soytarı parası olmayan zavallının biri yapsaydı şimdi hapisteydi adamı döverken göğüs ağrısı yoktu tutuklaninca mi oldu nerdesin ilahi adalet memleketim ne haldesin