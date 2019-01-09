Akacan anjiyoyu reddetti

İşinsanı Erhan Başay’ı darp eden, tutuklanan ve 3 gün tutukluluk kararı verilen Bulut Akacan’ın “kalp krizi” riski ile Suat Günsel Girne Hastanesi’ne yatırılması ardından yapılan girişimlerle tekrardan devlet hastanesine getirilmesi konusunda gelişmeler devam ediyor.
Akacan’ın anjiyoyu reddetmesinin ardından yeniden hücreye geri dönmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 09.01.2019 12:01
Herşey düzmece bir yalan görüldüğü gibi.
beyni, bilgisi kabiliyeti yetmediği işe kayınpederi ya da pederinin desteğiyle girersen böyle sıçarsın...içgüveysi olmuş sana kabadayı... bitarafın yemedi de 2 ayı taktın peşine demek... göt korkusuyla yaşarsın artık kayınpederinin hepten kanatları altında. vakkas altınbaş az delikanlı ise onu ve ailesini rezil ettiğin için cezanı verir dikkat et kolla götünüBeğen (3) Beğenmedim! (0)
cakma isadami hem sahte kabadayi hem korkak cikti..adamlarin tutsun sen vur..hapse girince kalbim tuttu de..anjiyoya gelince istemem korkarim.. cok komiksin be sir..
işadamı derler şu suratsıza ya... işadamı olmak kolay, kayınpederinin parasıyla işadamı dedirtirsin kendine ama önemli olan ADAN olmak... o da senin harcın değil belli, sen adamın parasını verme üstüne 2 ayı alıp yanına git saldır... adam dediğin borcunu öder, üstüne yatıp gidip bir de dövdürtmez borcu olduğu insanı... ama ADAM olmak dedik işte... o da öyle parayla olmazBeğen (1) Beğenmedim! (0)
tipini sevsinler... yanına 2 ayı alıp adamları döv sonra da sırıt... her adi suçlunun güya kendine güveni ile yaptığı gülme... korkak götlek yalnız gideydin ya... içerde inşAllah bi öperler seni de görürüm o gülmeyi pislik suratında... millet alacaklı olduğuna yasal yollarla yanaşırken sen borcunu isteyene saldır köpekler gibi... yazık ailene
''Ne tasadüf'' diye yazmıştım bir önceki haberinize. Başka yorum yok.
Ah ah zenginlik güzel şey paramı güçlü yargımı göreceğiz ama şimdiden dipnot geçeyim. Kefaletle serbest. kaldığı yerden devam eder.
Ne iş insanı paranın kaynağı Veysel Şahin ile yakınlığı veyselin paralarını akladılar bunun da var 3-5 sanal bet sitesi nasıl dikti sanıyorsunuz bu kadar binayı nerden geliyor bu değirmenin suyu.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
bu götoğlanı birileri ayağından vurmuştu di mi? şimdi kafasına sıkarlar da memleket bi pislik korkak götten kurtulur... bir de işinsanı sıfatı koyup gerçek işadamlarına hakaret ederler... götün sıkaydı da tek gideydin be çocuum, yarın o adam da kalkınca seni yakalayıp s...rse die dua ederimBeğen (2) Beğenmedim! (0)
At yalanı tut ip inananı. Götürseydiniz akçiceğe kalpten sorunu yoksa bile sorun yaşardı :)
ERKEK OL BE
s..i...k daşımayınan erkek olunmaz ya.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu adam yüzünden bir daha UBP ye oy vermeyecem. Böyle bir adam birde bu memleketin vekili olmaya aday oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Birde dokunulmazlık alsa şehir içinde ava çıkar heralde. Terbiyesiz. Bu adamın açacağı okullarda şiddet eğilimini aşılar çocuklarınıza aman ha. Allah korusun.