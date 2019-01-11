Akacan: Bu işi şova çevirdiler

Girne’de Erhan Başay ve bir kişiyi daha korumalarıyla birlikte darp eden Bulut Akacan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ambulansla mahkemeye getirilen Bulut Akacan, ambulanstan indirilip mahkeme salonuna girerken kameralara yüksek sesle “hükümet yargı ve polise müdahale ediyor. Bu işi siyasete çevirdiler” diye konuştu.

Akacan, “Şov yapıyorlar. Normal biri olsa 1 gün bile kalmaz. Hükümetin iki bakanı şov yapıyor” dedi.