Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
banner40

Akacan: Bu işi şova çevirdiler

Akacan ve korumaları bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

11 Ocak 2019 Cuma 14:39
Akacan: Bu işi şova çevirdiler

Girne’de Erhan Başay ve bir kişiyi daha korumalarıyla birlikte darp eden Bulut Akacan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

banner41
Ambulansla mahkemeye getirilen Bulut Akacan, ambulanstan indirilip mahkeme salonuna girerken kameralara yüksek sesle “hükümet yargı ve polise müdahale ediyor. Bu işi siyasete çevirdiler” diye konuştu.

Akacan, “Şov yapıyorlar. Normal biri olsa 1 gün bile kalmaz. Hükümetin iki bakanı şov yapıyor” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanMahkemeşovBakanHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İbrahim 2019-01-11 14:53:31

Kimse bu işi şova çevirmedi. Sanki haklıymış gibi konuşuyorsun. Mekan bas korumaların tutsun sen vur. Sonra gözaltı 5 yıldızlı otel konforunda hastane. SonRa devlet hastanesinde anjiyoyu reddet. Devlet şov yapsın. İyi valla özel hastaneden paranla organ bile değişti raporu alırdın. Ama devlet elini masaya vurdu yalanını gördü. Ne oldu satın alamadığın kişiler çıktı değilmi. Suçlusun cezanı çekeceksin onurlu ol başını yere eğ ve konuşma. Delikanlılık budur. Para herşey değildir Veysel sayesinde yolunu buldun yürüdün.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
can 2019-01-11 17:08:06 @İbrahim

onun arkasında hühümetten öte kaynatası var veysele meysele hiç gerek yok bile bunu hepimiz da biliriz

Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali mehmet/londra 2019-01-11 15:09:52

Daha sov yeni basladi.yrin mahkeme sana hapislik
Kesince o zaman sovu gorecen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Ali 2019-01-11 15:36:31 @Ali mehmet/londra

Evet be buket mutlu olacağız..toplum vicdanı çok çok rahat edecek...

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Buket 2019-01-11 15:28:20 @Ali mehmet/londra

çok mu mutlu olacaksınız? merak ediyorum

Beğenmedim! (2)
Avatar
Buket 2019-01-11 15:25:48

Çuvaldızı kendine iğneyi kendine batıranlar ! ..... Oturduğunuz yerden yorum yapmak ne kolay...Hanginiz daha dürüst daha adaletlisiniz çok merak ediyorum.... Bir kadın koca şiddetinden ölürken neredeydiniz...Bir çocuk tecavüze uğrarken de bu kadar adaletli davrandınız mı ?

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
Naci 2019-01-11 15:39:02 @Buket

Ma alaka bir yorum bu..Keşke hiç yapmasaydın..Sana bir soru be BUKET..Ödeneklimisin ki doğru söyleyen yorumculara karşı çıkıyorsun?

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Buket 2019-01-11 15:37:46 @Buket

siz nesi oluyorsanız... muro

Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
muro 2019-01-11 15:35:23 @Buket

zanlının nesi oluyorsunuz?

Beğenmedim! (0)
Avatar
KIBRISLI 2019-01-11 14:51:41

O ŞU BU İŞİ ŞOVA ÇEVİRDİ MIÇACAM GENNE AĞZINA SEN DA BONSLA GENNİ ZATEN ALIŞDIN ADAM DÖVESİN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Halil 2019-01-11 14:56:58

Para ile satın alamadığın kişiler şov yapıyor değilmi. Sen değil dürüst olanlar şov yapıyor. UBP senin gibi yalancı birini nasıl vekil adayı yaptı, Allah tan seçilemedin. Bi de seçilsen dokunulmaz olsan amman Allahım.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Marketer 2019-01-11 16:30:14 @Halil

Satın aldığı takipçileri hem beğenicileri şak şakcıları sahip çıkamadı gendine. Bir Buket'e parası yetti bu defa galiba :D

Beğenmedim! (0)
Avatar
kıbrıslı 2019-01-11 15:50:51

sevgili Buket belli ki çerçeveyi biraz dardan aldın. Sen bizim ne yaptığımızı nereden biliyorsun?Sen bu konuya tepki koymayıp bizi suçlamaya çalışan bir insan acaba diğer söylediğin konularda birşey yapabilecek yapıya ve birikime sahipmisin acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Marketer 2019-01-11 16:31:45

Seçim döneminde takipçi beğeni almaya benzemez Bulutcum bu işler. Havada BULUT sen artık bu işleri unut!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cansu 2019-01-11 17:06:37

doğrudur aslında bu garagözü adam yerine koyanlarda kabahat. o da gendini birşey sanmaya başladı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Akıncı, Spehar’ı kabul etti
Akıncı, Spehar’ı kabul etti
Dikkat telefon ve internet kesintisi olacak!
Dikkat telefon ve internet kesintisi olacak!
Sağlık Bakanı Besim TIP-İŞ’i ziyaret etti
Sağlık Bakanı Besim TIP-İŞ’i ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim