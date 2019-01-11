Akacan: Bu işi şova çevirdiler

Girne’de Erhan Başay ve bir kişiyi daha korumalarıyla birlikte darp eden Bulut Akacan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Akacan, “Şov yapıyorlar. Normal biri olsa 1 gün bile kalmaz. Hükümetin iki bakanı şov yapıyor” dedi.
Akacan ve korumaları bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı
Girne’de Erhan Başay ve bir kişiyi daha korumalarıyla birlikte darp eden Bulut Akacan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Akacan, “Şov yapıyorlar. Normal biri olsa 1 gün bile kalmaz. Hükümetin iki bakanı şov yapıyor” dedi.
Kimse bu işi şova çevirmedi. Sanki haklıymış gibi konuşuyorsun. Mekan bas korumaların tutsun sen vur. Sonra gözaltı 5 yıldızlı otel konforunda hastane. SonRa devlet hastanesinde anjiyoyu reddet. Devlet şov yapsın. İyi valla özel hastaneden paranla organ bile değişti raporu alırdın. Ama devlet elini masaya vurdu yalanını gördü. Ne oldu satın alamadığın kişiler çıktı değilmi. Suçlusun cezanı çekeceksin onurlu ol başını yere eğ ve konuşma. Delikanlılık budur. Para herşey değildir Veysel sayesinde yolunu buldun yürüdün.
onun arkasında hühümetten öte kaynatası var veysele meysele hiç gerek yok bile bunu hepimiz da bilirizBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Daha sov yeni basladi.yrin mahkeme sana hapislik
Kesince o zaman sovu gorecen
Evet be buket mutlu olacağız..toplum vicdanı çok çok rahat edecek...Beğen (1) Beğenmedim! (0)
çok mu mutlu olacaksınız? merak ediyorumBeğen (0) Beğenmedim! (2)
Çuvaldızı kendine iğneyi kendine batıranlar ! ..... Oturduğunuz yerden yorum yapmak ne kolay...Hanginiz daha dürüst daha adaletlisiniz çok merak ediyorum.... Bir kadın koca şiddetinden ölürken neredeydiniz...Bir çocuk tecavüze uğrarken de bu kadar adaletli davrandınız mı ?
Ma alaka bir yorum bu..Keşke hiç yapmasaydın..Sana bir soru be BUKET..Ödeneklimisin ki doğru söyleyen yorumculara karşı çıkıyorsun?Beğen (8) Beğenmedim! (1)
siz nesi oluyorsanız... muroBeğen (0) Beğenmedim! (1)
zanlının nesi oluyorsunuz?Beğen (3) Beğenmedim! (0)
O ŞU BU İŞİ ŞOVA ÇEVİRDİ MIÇACAM GENNE AĞZINA SEN DA BONSLA GENNİ ZATEN ALIŞDIN ADAM DÖVESİN
Para ile satın alamadığın kişiler şov yapıyor değilmi. Sen değil dürüst olanlar şov yapıyor. UBP senin gibi yalancı birini nasıl vekil adayı yaptı, Allah tan seçilemedin. Bi de seçilsen dokunulmaz olsan amman Allahım.
Satın aldığı takipçileri hem beğenicileri şak şakcıları sahip çıkamadı gendine. Bir Buket'e parası yetti bu defa galiba :DBeğen (1) Beğenmedim! (0)
sevgili Buket belli ki çerçeveyi biraz dardan aldın. Sen bizim ne yaptığımızı nereden biliyorsun?Sen bu konuya tepki koymayıp bizi suçlamaya çalışan bir insan acaba diğer söylediğin konularda birşey yapabilecek yapıya ve birikime sahipmisin acaba
Seçim döneminde takipçi beğeni almaya benzemez Bulutcum bu işler. Havada BULUT sen artık bu işleri unut!
doğrudur aslında bu garagözü adam yerine koyanlarda kabahat. o da gendini birşey sanmaya başladı