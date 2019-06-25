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Akacan davası ertelendi

25 Haziran 2019 Salı 20:21
Akacan davası ertelendi

(Kamalı Haber) - İş insanı Erhan Başay ve arkadaşı Zeki Asımoğlu Girne'de birlikte yemek yedikleri sırada darp ettikleri iddia edilen Bulut Akacan ve iki koruması bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne Yargıç Nuvit Gazi başkanlığındaki heyetin huzuruna çıktı. Dava savunmanın davaların ayrılmasını istemesi üzerine Perşembe gününe ertelendi.

Akacan’ın avukatı, müvekkili hakkındaki davanın diğer iki sanığın davasından ayrılmasını talep etti. Müvekkili hakkındaki şikayetin geri çekildiğini, davaların ayrılması gerektiğini ifade eden savunma Başsavcılığa başvurduğunu belirterek, süre istedi.Mahkeme, savunmanın talebini değerlendirmek üzere davayı 27 Haziran tarihine erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanAkacan DavasıErhan BaşayZeki AsımoğluHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Kuzey 2019-06-25 20:50:53

Azmettiren kim?
o korumaların ne derdi vardı ki?
Eğer bu dava ayrılır ise KKTC'de HUKUK bitmiştir.

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Güney 2019-06-25 20:52:26

Akacan denilen şahısın yanında değilmiydi bu adamlar?
Gidip adam dövüp posta koyarken beraberlerdi de, iş cezaya gelincemi ayrılmaya karar verdiler?
Yanında ne gezdiriyordu ozaman o adamları?
Ayrı takılsalardı kavgadan öncede.

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Kıbrıslı 2019-06-25 20:53:19

Ülkemde parayla satın alınamayacaktek şey HUKUK.
Herkes hakettiği cezayı alacak.

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Girneli 2019-06-25 20:54:21

Ceza devası devam ettiği sürece istediği yere ayrılsınlar.
Akacan bunun bedelini ya cezaevine girerek yada bu ülkeden kaçarak ödeyecek.

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Adalet 2019-06-25 21:11:43

Adalet Bakanı nerede :)

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Niyo 2019-06-26 00:10:53

USANDIK BE BAY SİZLERDEN .KKTCNIN ANASINI AĞLATTINIZ.YAZIKLAR OLSUN

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