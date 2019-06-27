Akacan, davası ertelendi!

Girne’de 2019 yılı Ocak ayında bir restoranda meydana gelen olayda İş insanı Erhan Başay ve arkadaşı Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp ettikleri öne sürülen Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun dün yine mahkemeye çıktı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada savunmanın davaların ayrılmasına yönelik talebi reddedildi. Dava 20 Ağustos tarihine ertelendi.

Bulut Akacan ve iki koruması Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davası dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşüldü.

Mahkeme, Akacan ile Kurbanov ve Özorçun'un ayrı ayrı yargılanmaları talebini reddetti.

Mahkemenin Bulut Akacan ile Vasıf Kubanov ve Orçun Özorçun'un ayrı ayrı yargılanma taleplerini reddetmesinin ardından dava 20 Ağustos 2019 tarihine ertelendi.

Buna göre sanıkların yeni adli yılda itham edilmeleri ve davada sanık Akacan'ın duruşmaya gitmesi bekleniyor.

Sanık Özorçun ile Kubanov 6 aydan bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekliyor.