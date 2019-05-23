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Akacan davası ertelendi

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:43
Akacan davası ertelendi
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(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından yargılanacak olan İş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıktı. İstinaf mahkemesinin kararı ile ağır ceza mahkemesinde yargılanmalarına emir verilen Akacan ile koruması Orçun Özorçun'un avukatı mahkemeden süre talep etti.

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Mahkeme, Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza'nın istinaf kararını inceleme talebi üzerine dava itham öncesi 13 Haziran tarihine ertelendi.

Sanık Orçun Özorçun'un avukatı Doğa Zeki de Özorçun'un KKTC vatandaşı olup yargılanmaktan kaçma ihtimalinin olmadığını ve 4 buçuk aydan bu yana tutuklu yargılanmayı beklediğini belirtti. Zeki, sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme talebi reddederken, davayı 13 Haziran tarihine tehir etti.

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Bulut AkacanDavaHaberMahkemeGündemKıbrıs
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