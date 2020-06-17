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Akacan Davası'nda yeni gelişme

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darptan yargılanan ve 2 yıl hapis cezası alan iş insanı Bulut Akacan’ın istinafı dün dinlendi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:12
1991 Okunma
Akacan Davası'nda yeni gelişme

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darptan yargılanan ve 2 yıl hapis cezası alan iş insanı Bulut Akacan’ın istinafı dün dinlendi.

İstinaf, dava bittikten sonra Zeki Asımoğlu’nun şikâyetinden vazgeçmiş olmasının değerlendirilmesine ilişkin talebi reddetti.

İstinaf dün ayrıca Bulut Akacan’ın ceza ve mahkûmiyete ilişkin talebi dün dinlendi.

Akacan’ın avukatları alt mahkemenin kararının hatalı ve cezanın fahiş olduğunu savunup, kararının bozulmasını talep etti.

Savcı Emine Taşkın, olayın vahametine ve suçların ciddiyet ve yaygınlığına değinip, alt mahkemenin kararının hatalı olmadığını savundu.

İstinaf, kararı okunmak üzere günsüz ertelendi.

Sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları 6 davadan suçlu bulunmuştu.  

Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun 2’şer yıl hapse mahkûm edilmişti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, olgular ve kamera hayıtlarının titizlikle incelendiğini ve incelenen olgularda Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun'un sanık Bulut Akacan'ın talimatları ile hareket ettiğine bulgu yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Akacan DavasıBulut Akacan
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PAYMENT CASH PLS 2020-06-17 16:37:24

dünyanın rüşwetini ödedi istinaf için şikayeti çekende dahil ama yemedi bir bardak soğuk su üstüne önerir doktorlar :))

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