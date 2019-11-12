Akacan davasında karar günü!

Girne’de Ocak ayında, bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davasında karar açıklandı.
Sanıklar yargılandıkları tüm meselelerden suçlu bulundular. İş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un ne kadar ceza alacağı ise az sonra açıklanacak Füsun Cemallar başkanlığında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklara karar bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen mahkemede okundu.
Kararda sanıkların bu olayda birlikte hareket ettikleri ve vahim zarara yol açtıkları dikkate alındı. 3 sanığın da tüm davalardan suçlu bulunduğu ifade edildi. Vasıf Kubanov’un avukatı İlker Sertbay karar anında itiraz ederek vahim zararın hukuki karşılığının ne olduğunu hakime anlattığı öğrenildi. Sertbay’ın ardından bir çok örnek vererek suçun karşılığının para cezası olduğunu anlattığı ifade ederek sanıklara para cezası verilmesi gerektiğini söyledi.
Sertbay mahkeme heyetine sanıkların özgürlüğünü kısıtlayacak bir karar çıkmaması gerektiğini aktardı.
.Avukat Sertbay, sanıkların topluma geri kazandırılmaları için uygun bir cezanın verilmesini talep etti.
Nedn kelepçesiz mahkemeye getirildiler. Vatandaş olarak soruyorum bu adamlar tutuklu değilmi? Tutuklu ise neden kelepçe yok? neden adada kaçak yaşayan kayıt dışı yaşayanlara kelepçe varda adam öldürmeye teşebbüs edene kelepçe yok sayın polis sayın yargı soruyorum size vatandaşı aydınlatırmısınız.
Neden 14 de açıklanacak. Karar belli arkadaşlar teminatla serbest. Korumalar belki tutuklu kalabilir. tutuklu kalmazlar ise haftada bir polise imza şartıyla serbest. Daha gideceği çok yol var akacan ın daha çok mafyacılık oynayacak yasa dışı bahise devam edecek daha çok kişiyi besleyecek onu tutuklayamazsınız KKTC yargısı kişiye göre hareket eder bunlar zengin adamlar lütfen arkadaşlar bunlara bişey olmaz olan garibana olur.
Ne kadar yasikiksiz bir durum.sertbay senelerce onune gelen vahim darp davalarinda insanlari hapise yolladi simdi ise parayi gorunce hakimlere el pence divan durarak para cezasi verin diyor.bu adamda hic mi utanma sikilma yok yahu?