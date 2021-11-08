Akacan, Falyalı, Cratos ve bu ülkeden bir halt olmaz!

1974 sonrasında neredeyse tüm Türkiye hükümetleri ya da hükümet başkanları, bir yığın sözler verdi…

Bu sözler yerine getirildi mi?

Elbette çetelesini hiç tutmadım ama mesela “Anadolu’dan Kıbrıs’a deniz altından borularla su taşınması”; gerçekten son derece büyük bir olaydır.

-*-*-

Evet, Türkiye, KKTC ekonomisinin çarklarının daha sağlıklı dönmesi adına kesinlikle katkı koymuştur ancak sonuçta, şu anda göz şahidi olduğumuz şekliyle birlikte dibe vuruş yaşanmaktadır.

-*-*-

Türkiye, KKTC’ye yardımcı mı olmuştur yoksa tersi mi?

Aslında nereden baktığınıza bağlı…

Örneğin üretimden koparıldığımız, devlet maaşına asıldığımız mevcut sistem, “Türkiye tarafından yaratılmadı” demek; TC – KKTC arasındaki ilişkiyi inkar etmek olur…

-*-*-

Evet üretimden koparıldık…

Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Kıbrıs sorununun siyasi çözümünden de hep uzak tutulduk, suçu da yine hep başkalarına yükledik ama geldiğimiz nokta; her açıdan “batak” bir noktadır.

-*-*-

Mesela “bet” konusu…

KKTC için tek başına yeterli bir “sektör” olamaz mı?

“Vaaay mafya, vaaaay yasadışılık” diye bağıracağınıza; oturup Malta gibi örnekleri inceler, sadece betten alacağınız vergiyle, ciddi gelir sağlayabilirdiniz.

Neden “bet” olayını yapamadık?

Çünkü Türkiye’de bu işi yapan ve Ak Parti iktidarına yakın “dev”in damarına basmaktaydık!

-*-*-

Damarına bastığımız “dev”, bet işi ile ilgilenen ve kesinlikle planlı bir kontrol ile bu ülkeye ciddi kaynak sağlayabilecek insanlarımızı tutuklattı, hapse attırdı, batırmak için ne gerekiyorsa yaptı.

Peki KKTC’deki hükümetler ne yaptı?

N’apsınnnnar?

Ayıptır söylemesi, video işleri ile uğraşanlar oldu; koltuktan alındığında küsüp, nisap sıkıntısı yaratanlar oldu… Oldu da oldu!

Biat, itaat, yağcılık!

Koltuk sağlam mı abi?

Sağlam!

-*-*-

Efendim “bet” kumardır ve sen kumarı mı savunuyorsun?

Hayatımda ya bir ya da iki kez İngiltere’deyken at yarışı falan oynadım!

Sen de oynama abim!

Canım benim; bu olay bir Dünya gerçeğidir ve vardır; eğer varsa, kontrolü bende olmalı ve çatır çatır vergisini almalıyım.

Örnek mi?

Malta!

-*-*-

Kesinlikle yargıya müdahale diye bir maksadım olamaz ama insanlığa, insan canına kast etmeyen ve basit kabul edilebilecek suçlar ya da bazı çekişmeler nedeniyle, ekonomik anlamda sıkıntı yaratılmaması lazım…

Vicdanım, o günlerde şirketinde çalıştığım Bulut Akacan’ın hapsedilmesini hiç hazmetmemişti.

Akacan hapse girdikten sonra, belki de 100 insan işsiz kaldı; en az 500 insan bundan olumsuz etkilendi…

Daha fazla da olabilir.

Kim cezalandırıldı?

Akacan mı yoksa vatandaş mı?

Haaaa, Akacan suç işlemişse elbette yargılanmalıydı ama işlerini yürütebilmesi de sağlanabilirdi hatta sağlanmalıydı.

-*-*-

Halil Falyalı…

Falyalı’yı çok uzun yıllardır tanırım…

Suçlu mu?

Türkiye televizyonlarında, her şeyi, ama her şeyi herkesten daha iyi bilen, “yargıç kılıklı gazeteci sıfatlıları” dinlerseniz; Falyalı’nın yapmadığı mafya işi yok!

E o zaman bizi de dinleyin; pandemi sürecinde gören Falyalı’nın çalışanları market soyuyor sanırdı…

Ülkeye kamyonlarla gıda ve mutfak yardımı yaptı…

Dört yoksul çocuk için tablet yardımı yapması için kendisine başvurdum, 100’lerce yaptı…

Peki Falyalı şu anda neden tutuklu?

“Tehdit” falan…

Parasını çaldığına inandığı bir çalışanıyla ilgili olarak tutuklu yargılanmasına karar verildi…

-*-*-

Özellikle son iki yıl içerisinde, bu ülkede kim Falyalı kadar yatırım yaptı?

“Eksik olsun” mu diyorsunuz?

E siz de haklısınız; KKTC gibi zengin bir ülkenin paraya ihtiyacı yok ki!!!

-*-*-

Tekrar ediyorum; bir kişinin suçu ispat edilir ve mahkum olursa, o mahkumiyete hukuken karşı çıkmak kesinlikle doğru olmaz.

Ama suçu ispat edilmeden, “her şeyi kesin biliyoruz” endamıyla insanları yargılamak hiç kimsenin doğal hakkı olmadığı gibi, ülke ekonomisini göz ardı ederek bazı kararlar vermek de yanlıştır diye düşünüyorum…

-*-*-

Cratos Hotel meselesi var…

120 milyon dolarlık dev bir yatırım…

Aile içi sebeplerle otelin yönetimi mahkemeye düştü…

Ortada iki taraf var…

İki taraf da, otelin ve casinosunun yeniden açılmasını istiyor.

Açılması için hükümet kıpırdamıyor…

Tamam, ihtilaflı taraflara değil; onların anlaşıp atayacağı kişilere otel yönetimini verin, casinoyu açın, çalışsınlar…

Neden?

Onlarca, yüzlerce kişi gelsin, işlesin; otel para kazansın ve vergisi de çatır çatır alınsın…

Yok!

-*-*-

Kısacası sevgili Lefgonigolu kardeşlerim; bu ülkeden bir halt olmaz…

Cumhurbaşkanı’ndan başbakanına; eski başbakanından eski sağlık bakanına…

Tümü, kişisel çıkar peşindeyse ki öyledir…

Şu anda siz bu satırları okurken, Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ve HP’den firari üç bağımsız vekilin desteklediği 27 kişiden oluşan Sucuoğlu güçleri; Ersan Saner ve Ünal Üstel’in heyecanını yaşamaktadır.

Meclis’e gelip nisap sağlanmasına yardımcı olacaklar mı olmayacaklar mı?

Kişisel hesaplar, kişisel egolar ve öte yanda stratejik hesaplarıyla siyasi şovların ve çözümsüzlüğün kalesi Türkiye Cumhuriyeti!

Evet, bu ülkeden bir halt olmaz!

Türkiye ile hiç olmaz!

Ya çözüm ya da ne haliniz varsa görün!

-*-*-

Enflasyonda günlük yüzde 10 artışlar yaşanıyor…

TL, günlük yaşamımızın en önemli borç, taksit, kira ve okul harcı ödemesi olan Sterlin ve Euro karşısında eriyor…

Gelecek belirsiz…

Üretim sıfırlandı…

Yoksullaşma hızlı bir şekilde devam ederken, yurt dışına kaçışlar, hatta Güney’de yaşam acayip değere bindi…

Ve siz buna “Kıbrıs’ta Zafer” mi diyorsunuz?

Yuh!

-*-*-

Size bir şey daha hatırlatayım…

Turizmde, yüksek öğretimde ve yukarıda da belirttiğim gibi bet örneğinde; en büyük rakibiniz hangi ülkedir hiç aklınıza getirdiniz mi?

Bu yüzden inatla ve ısrarla Kıbrıs sorunu çözülmelidir diyorum…

Ve bu yüzden inatla ve ısrarla sizler de “hain” diyorsunuz!

Çünkü meselenin ucu, evet, bildiniz, Anavatanınız Türkiye’ye dokunuyor!

Üzgünüm ama öyle!



Aile içi problem yaşanıyor, konu mahkemede… Ancak taraflar, otelin, özellikle de casinosunun kapalı olmaması konusunda anlaşmış durumda… Öyle söyleniyor… Ve KKTC Hükümeti, milyonlarca Dolarlık bu dev yatırımın açık tutulması için kılını kıpırdatmıyor… Hatta bizzat siyasetin, çeşitli sebeplerle otelin açılmasına izin vermemekte ısrar ettiği ileri sürülüyor… Orada çürüyor… İstihdam şansı öldürülüyor, ciddi vergi elde edilmesi kimsenin aklına gelmiyor… Bu ve buna benzer onlarca örnek var… İşte bunun için, “KKTC’den bir halt olmaz” diyorum…