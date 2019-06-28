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Akacan: Mafya tarafından tehdit edildim!

28 Haziran 2019 Cuma 17:17
Akacan: Mafya tarafından tehdit edildim!

İş insanı Bulut Akacan bugün mafya tarafından “Ya 1 milyon sterlin kan parası verirsin, ya da canını alırız” denilerek tehdit edildiğini iddia etti. Akacan, bu tehdit olayının arkasında Zeki Asımoğlu’nun olduğunu işaret etti. Akacan kendi gazetesi olan Kıbrıs Haberci’nin internet sitesi üzerinden yayınlanan haberi, “Ah be Zeki ah. Nerden karşılaştık seninle o restarantta. Keşke bende orda olmasan, sende. Ama ben senin kılına zarar gelmesini istemezdim. Bir kaza oldu. Vasıf sana vurdu. Ah be Vasıf neden vurdun be kardeşim. Çocuklarımıza yazık, bu yaşananlara yazık. Savcılık beni tutuklamak isterse tutuklasın bu zulüm bitsin artık. Çocuklar içerden çıksın. Altı aydır hükümsüz yargılanıyorlar. Zeki kardeşimin de aklını çelmişler anlaşılan. Allahım bu ülkedeki bu para sevdası nedir?” notu ile paylaştı.

Bulut Akacan’ın gazetesi olan Kıbrıs Haberci’nin internet sitesinde yayınlanan haber şöyle:

Zeki Asımoğlu ile bağlantılı iki şehir eşkıyası, “Ya 1 milyon sterlin kan parası verirsin, ya da canını alırız” diyerek, Bulut Akacan'ı tehdit etti. Akacan bu tehdit olayının arkasında .

Geçtiğimiz ocak ayında bir restoranda meydana gelen olayda Erhan Başay ve Bulut Akacan arasındaki tartışma sırasında orada bulunan ve yanlışlıkla Vasıf Kurbanov tarafından darp edilen Zeki Asımoğlu’nun, Türkiye’de Ulucanlar olarak bilinen mafya örgütlenmesinin bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Bugün öğlen saatlerinde Akacan Holding’e gelen ve isminin Serhat Ulucan ve Fırhat Ulucan olduğu öğrenilen iki kişi, Asımoğlu’nun ablası Sinem Ulucan ve eniştesi Levent Ulucan tarafından gönderildiklerini belirterek, Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ile görüşmek istedi.

7 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olayda yaralanan Zeki Asımoğlu ile ilgili Akacan’a, “Ya 1 milyon sterlin kan parası verirsin, ya da canını alırız” diyen iki şehir eşkıyası, “Ulucanlar artık Kıbrıs’ta” diye tehditte bulundu.

Bulut Akacan tarafından derhal polise bildirilen zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

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