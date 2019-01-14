Akacan mahkemeye çıkmadı!

Girne’de, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nun güpegündüz darp eden iş insanı Bulut Akacan sağlık durumundaki kötü gelişmeler nedeniyle mahkemeye çıkartılmadı.
Bulut Akacan'ın bugün yeniden mahkeme önüne çıkması bekleniyordu.
Son Güncelleme: 14.01.2019 13:19
ADAM DÖVERKEN SAĞLIĞINDA BİRŞEY YOK KAREKTERSİZİN ERKEK BİLE DEĞİLMİŞ BE ÇIK DA DESENE BEN DÖVDÜM DİYE KORKAK
Basit bir vatandaş olaydı anasını ağladacaydı mahkeme.. Hade be Yargıçlar ve Hakimler gösterin adaletinizi de görelim.. Mahkemeye bile çıkaramadınız bu Artisi.. Bir sozüm de Doktorlara verin sağlam raporu da çıksın Mahkemeye.. Anjiyo olmayı istemeyen adamı niye tutarsınız hastanede.. Doktor ların da işiiiii Hikakeyye.. Olan hep Gariban Vatandaşa olur.. Zenginlere Torpillilere bir Booggg Olmaz bu Ülkede..
mahkemeye giderken pismis kelle gibi siritan adam simdi mi sok geciriyor.. peki ya dovulen insanlar, onlarin aileleri..veya potansiyel akacanlar..boyle maskaralik olmaz. suc islersen cezasini cekersin. gozumuz bu davada ve ozellikle yargicta.
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benim bu hayatta dürüstlüğe adil olmaya inancım kalmadı. Belki adalet yerini bulur diyordum ama artık adaletin olduğuna inanmıyorum.
bence bu adamda asabiyet var. yaparken düşünmez. sonra da yarattığı duruma şok geçirir. Veya içkili olarak yapar ayılınca pişman olur. Ve gerçekten hasta oldu üzüntüden. Hükümete boşuna sövmeyin. Daima doğruları anlayalım. Bu arada bu adamı sadece tvde gördüm. Tanımıyorum.
Yavsak memleketin gevsek adaletini sikeyim