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Akacan ve korumalarına 3’er gün daha tutukluluk

Akacan ve korumaları bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

11 Ocak 2019 Cuma 14:13
Akacan ve korumalarına 3’er gün daha tutukluluk

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Darp olayına karışan is insanı Bulut Akacan ve korumalarına bugün çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün daha tutukluluk emri alındı.

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Son Güncelleme: 11.01.2019 17:30
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTutuklamaBulut Akacan
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Marketer 2019-01-11 16:32:34

Yaaaa Bulutcum, bu işler öyle seçim dönemi takipçi beğeni almaya benzemez. Havada BULUT sen bu işleri artık unut ;)

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nnn 2019-01-11 16:47:29

nereye kime bakıp böyle boş boş aptal aptal güler onu merak ederim... adam olmak zor kayınpeder parası ile öyle işadamı olmakla adam olunmuyor...

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