Akacan ve korumalarına 3’er gün daha tutukluluk

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Yaaaa Bulutcum, bu işler öyle seçim dönemi takipçi beğeni almaya benzemez. Havada BULUT sen bu işleri artık unut ;)
nereye kime bakıp böyle boş boş aptal aptal güler onu merak ederim... adam olmak zor kayınpeder parası ile öyle işadamı olmakla adam olunmuyor...