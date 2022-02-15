Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Akacan’a saldırı.. Zanlı cezaevinde

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek yaralama suçuyla yargılanan Kamil Sezgin mahkemeye çıkarıldı.

15 Şubat 2022 Salı 20:52
41 Okunma
Akacan’a saldırı.. Zanlı cezaevinde
banner108

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01. 2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacan’ın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Koçer, 7 Temmuz 2021 tarihinde Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da aynı silahın kullandığını belirtti.

Polis, zanlının olay günü ve öncesinde Akacan’ın evinin çevresinde motosikletle keşif yaptığını, incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay yerine gidiş gelişini incelediklerini, Alsancak’ta kaldığı evde tespit edildiğini, tutuklandığını söyledi. Koçer, zanlının ifade verdiğini, olayda kullandığı silahın ve giydiği kıyafetlerin bulunduğunu söyledi. Koçer, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist olarak bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ay süreyle cezaevine gönderdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan iddialara yanıt
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan iddialara yanıt
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi hayatını kaybetti
84 yaşındaki Hüsniye Kasap hayatını kaybetti
84 yaşındaki Hüsniye Kasap hayatını kaybetti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim