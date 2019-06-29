Akacan’ı öldürmekle tehdit eden zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Girne’de iş insanı Bulut Akacan'ın kan parası talebi ile tehdit eden zanlılar Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun, zanlıların dün meydana gelen “Şiddet Tehdidi” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Polis olayın önceki gün, saat 13.20 sıralarında zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın Girne’de İnönü Caddesi üzerinde bulunan müşteki Bulut Akacan’a ait işyerine gittiklerini ve zanlıların yaptıkları görüşme esnasında ona hitaben “Bizi Zeki Bey ve ağabeyim Levent gönderdi. Bize 1 milyon Sterlin kan parası ödeyeceksin, ya da biz senin kanını akıtacağız. Seni öldüreceğiz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını kaydetti. Polis memuru Hüseyin Tosun, akabinde Akacan’ın Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikâyette bulunması üzerine, polislerin olay yerini ziyaret ederek kamera görüntülerini incelemek üzere emare olarak aldıklarını ifade ederek, tanıklar ve müştekinin ifadelerini vermek üzere polisi ziyaret ettiklerini söyledi. Alınan şikâyet üzerine zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın aleyhine derdest emri temin ettiklerini belirten Tosun, zanlı Levent Ulucan’a ise telefoniyen ulaşarak şubeye celp ettiklerini kaydetti. Tosun, zanlılar Melik Fırat ve Serhat Ulucan’ın Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlı Levent Ulucan’ın da açık ifadesini temin ettiklerini aktararak, vermiş olduğu ifadesinde kardeşlerini kendisinin müştekinin iş yerine yollamadığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı. Polis yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, her üç zanlı ile müştekinin ortak bir tanıdıkları aracılığıyla zanlı Levent Ulucan’ın istemi doğrultusunda, Akacan’ın iş yerinde zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın görüşmesinin sağlandığını ifade eden Tosun, zanlılar Serhat ve Melik Fırat Ulucan’ın gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Serhat Ulucan

Polis memuru Tosun, zanlıların gönüllü ifadelerinde, şikâyetçi Akacan’ın yaklaşık üç aydan beridir daha önceden methaldar olduğu bir olay aleyhinde şikâyetçi olan Zeki Asımoğlu’nun yapmış olduğu şikâyeti geri çekmesi için, aralarında aile bağı olduğundan dolayı kendisiyle görüşmelerini ve şikâyetini geri çekmesi için Akacan’a yardımcı olmaları talebinde bulunduğunu kaydederek, zanlı konumundaki Ulucan kardeşlere para ve ev vermek gibi vaatlerde bulunduğunu dile getirdi. Zanlıların durumdan rahatsız oldukları için ağabeyleri Levent Ulucan’ın yönlendirmesiyle ve kendi istekleri doğrultusunda Bulut Akacan’ın iş yerine görüşmeye gittiklerini ve görüşme esnasında Akacan’ın kendilerine, aleyhindeki şikâyetin geri çekilmesi için yine vaatlerde bulunduğunu kaydeden Tosun, zanlıların hiçbir şey talep etmediklerini ve hiçbir şekilde tehdit etmedikleri yönünde beyanda bulunduklarını belirtti. Polis memuru Tosun, gerek şikâyetçinin ifadesi gerekse zanlıların verdikleri ifadeler doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ağabey Levent Ulucan’ın da derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyleyerek, tahkikatın çok geniş kapsamlı olarak sürdürülmeye devam ettiğine değindi. Tahkikatın henüz tamamlanmadığını, zanlıların kullanımındaki cep telefonlarının da incelenmek üzere emare olarak alındığını, yine olay mahallinden temin edilen kamera görüntülerinin de detaylı olarak incelenmeye devam edeceğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirten Tosun, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde ifade vermesi gereken başka şahısların da ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu aktardı. Tosun, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına her üç zanlının da poliste 3 gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Melik Ulucan

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlıların avukatı, müvekkillerinin ithamları kabul etmediklerini belirterek, suçsuzluklarının ispatlanabilmesi açısından 3 günlük tutukluluğa itirazları olmadığını söyleyerek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır Ulucan kardeşler aleyhinde başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, kamera görüntüleriyle emare alınan telefonların incelenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, poliste 3 gün tutuklu kamlarına emir verdi.

Levent Ulucan