Akacan’ın darp davası tanıkların dinlenmesi ile devam etti

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davası bugün tahkikat memuru Hüseyin Soyel’in dinlenmesiyle devam etti.

Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada, Bulut Akacan’ı avukat Kıvanç Rıza ile Mustafa Asena; Vasıf Kurbanov’u avukat İlker Sertbay, Orçun Özorçun’u ise avukat Doğa Zeki temsil etti.

Davada iddia makamının tanığı tahkikat memuru Hüseyin Soyel tanık olarak dinlendi. Soyel, 7 Ocak 2019 tarihinde Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde kavga olduğuna dair ihbar aldıklarını, 14.10 sıralarında olay yerine vardıklarını söyledi.

Soyel, olay yerine gidince üç sanığın orada bulunduğunu, Zeki Asımoğlu’nun yerde kanlar içerisidne yattığını ifade etti. Soyel, Erhan Başay’a olay yerinde ne olduğunu sorduğunu, onun da üç sanık tarafından darp edildiğini söylediğini aktardı. Soyel, ambulansın olay yerine geldiğini, Zeki Asımoğlu’nu aldığını, kendisinin de üç sanığı polise celp ettiğini söyledi. Soyel, akabinden olay yerine ait güvenlik kamera görüntülerinin alınması için polis memuru Yağız Kol’a bilgi verdiğini ve görüntülerin alınmasının sağladığını aktardı. Soyel,olay yeri fotoğraflarını çektiğini de söyledi.

Zeki Asımoğlu’nun sağlık durumu için Girne Akçiçek Hastanesi’ne gidip rapor temin ettiğini kaydeden Soyel, Erhan Başay’ı da kontrolden geçirip rapor aldığını ifade etti.

Soyel, akabinde karakolda bulunan sanıklara suçlarını söyledikten sonra tutuklu olduklarını bildirdiğini ifade etti.

Soyel, 9 Ocak tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevkedilmiş olan Zeki Asımoğlu’nu ziyaret edip, ifadesini temin ettiğini, Asımoğlu’nun üç sanıktan da şikayetçi olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Soyel, göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatan Akacan’ı ise 10 Ocak’ta ziyaret edip, gönüllü ifadesini temin ettiğini anlattı. Soyel, olayla ilgili olay mahalline gidip tanıkların ifadelerini aldığını da söyledi.

Soyel, daha onra sanıklara yazılı dava tebliğinde bulunduğunu, Vasıf Kurbanov’un birinci davasını kabul ettiğini, ancak ikinci davayı kabul etmediğini söyledi.

Vasıf Kurbanov’un yazılı dava tebliğine verdiği cevap mahkemeye emara olarak sunulacakken savunam itiraz etti.

Savunma hukuki teknik terimler içeren yazılı dava tebliğinin sanık tarafından anlaşılmadan kabul ediliğini öne sürdü ve bu konuya ileriki zamanlarda itiraz etme haklarının saklı tutulmasını istedi.

Savunmanın ardından Soyel yaptığı işlemleri anlatmaya devam etti. Soyel, sanık Akacan ile Orçun Özorçun’un ise aleyhlerine getirilen davaları kabul etmediklerini anlattı.

Soyer, Akacan’ın olayla ilgili verdiği ifadenin içeriğine de değindi. Akacan’ın ara ara yemek yemek için söz konusu restorana gittiğini, o gün de yemek yemek için gittiğini, aracından iner inmez Erhan Başay’ı gördüğünü, aleyhinde karalayıcı haber yaptığı ve sosyal medyada haber yayımladığı için bu yüzden konuşmak istediğini, yaptığının ne olduğunu sorduğunu, karşılıklı küfürleşmeler olduğunu, itişerek restoranın önüne çıktıklarını ve kavga esnasında yere düştüğünü, ayağa kalktığında Zeki Asımoğlu’nu yerde kanlar içinde bulduğunu, “Ne yaptınız siz adamı öldürdünüz” diye bağırdığını, ama kimin vurduğunu görmediğini söylediğini aktardı.

Tahkikat memuru Soyel, olayla ilgili yaptığı işlemleri aktardıktan sonra savunma tarafından istintak edildi.

Dava 10 Ekim 2019 tarihinde tekrar görüşülmek üzere ertelendi. Savunmanın istintakının uzun sürmesi üzerine Soyel Perşembe günü de tanık kürsüsüne çıkacak.