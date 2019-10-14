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Akacan’ın darp davası yarına ertelendi

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:31
Akacan’ın darp davası yarına ertelendi

Girne’de 7 Ocak 2019 tarihinde bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davasında sona gelindi. İddia makamı ve savunma son tanıklarını dinletti.

Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada, Bulut Akacan’ı avukat Kıvanç Rıza ile Mustafa Asena; Vasıf Kurbanov’u avukat İlker Sertbay, Orçun Özorçun’u ise avukat Doğa Zeki temsil ederken, dünkü oturumda sanık Orçun Özorçun tanık kürsüsüne çıktı.

Özorçun, kavga olayında kimseye vurmadığını, Erhan Başay’ı tutmasındaki amacın kavganın büyümesini olduğunu öne sürdü.

Sanık, olayda kimseden talimat almadığını da söyledi.

Özorçun’un ardından savunmanın tanığı YDÜ Dış Hekimliği Fakültesi Ağız Dış ve Çene Cerrahisi öğretim üyesi Doç. Dr. Lokman Onur Uyanık da alveol kemiği ve dış kırılmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Tedavisinin nasıl yapıldığını ve hangi hekimler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Sanık ve tanığın dinlenmesinin ardından dava iddia makamı ve savunmanın hitaplarını yapabilmesi için yarına ertelendi. Hitapların yapılmasının ardından davanın karara kalması bekleniyor.

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