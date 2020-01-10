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Akacan’ın sanal bet davası 17 Ocak’a ertelendi!

10 Ocak 2020 Cuma 20:58
Akacan’ın sanal bet davası 17 Ocak’a ertelendi!

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş insanı Bulut Akacan ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih yeni bir tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 17 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Yorumlar
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Kuzey 2020-01-10 21:06:34

İçerde yattığı sürece ülke daha huzurlu.
İçerde kaldıgı sürece ülke için daha yararlı.

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Daş 2020-01-10 21:42:50

Benim anlamadığım devlet kendi oynatıyor suç değil ama başkası yapınca suç ? E ozaman lisanslandırın yıllıkta kazanç üzerinden vergisini alın devlet kazansın değil ama

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Kemal 2020-01-10 23:31:01

17 Ocak ta tahliye olacak ve bu tahliye için kim neler cukkaladı ne hediyeler aldı bunların araştırılması gerekiyor. 7 gün sonra Tahliye kararını verirken bu milletin yüzüne bakacak kadar onurlu musunuz göreceğiz.

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Lefkoşa 2020-01-11 01:31:43

Bİr iki mahkeme yaparsın bulut ağa ondan sonra üstün başarı taktirnameni alır çıkarsın

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