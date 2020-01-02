Akademisyen Ergün’ün “Güzel” sergisi YDÜ’de açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün “Güzel” adlı kişisel Stencil Baskı Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Sucuoğlu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel tarafından Ergün’e, Alasya Ödülleri kapsamında baskı resim sanatçılarına verilen Hârizmî Ödülü takdim edildi.

Sergi, 12 Ocak’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında YDÜ Tıp Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

TAK/EMT