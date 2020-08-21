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AKANSOY: 6 AYDIR HÜKÜMETİ UYARIYORUZ

CTP Milletvekili Asım Akansoy, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akansoy, bir ülkenin başarısının ülke ekonomisinin korunması, daralması ve kontrollü bir şekilde büyümesiyle olacağını belirterek, hükümetin son yaşanan olaylarla birlikte çok bariz bir şekilde Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini yok ettiğini kaydetti.

21 Ağustos 2020 Cuma 11:12
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AKANSOY: 6 AYDIR HÜKÜMETİ UYARIYORUZ

CTP Milletvekili Asım Akansoy, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akansoy, bir ülkenin başarısının ülke ekonomisinin korunması, daralması ve kontrollü bir şekilde büyümesiyle olacağını belirterek, hükümetin son yaşanan olaylarla birlikte çok bariz bir şekilde Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini yok ettiğini kaydetti.


Akansoy, 1974’ten bugüne kadar bakıldığında UBP-HP Hükümeti’nin en başarısız hükümet olduğunu da iddia etti.


Vaka sayılarının artmasıyla endişe duymadığını söyleyen Akansoy, dünyanın her yerinde olduğu gibi dünyayla entegre olduğumuz gibi dışarıdan adaya gelen turistler olsun, iş adamları olsun farklı sebeple ülkeye gelen insanlar olsun elbette buna bağlı olarak artacağını söyledi.


Yaşananları önceden öngördüklerini de söyleyen Akansoy, “Açılmayla birlikte vaka sayılarında artış olacaktır. Bu bir bir daha iki eder diye basit bir argümandır. Bunun önüne geçebilmek ve herhangi bir açılmayı tersine çevirmemek, ekonominin rayına oturmasını sağlamak, reel sektörü desteklemek, özel sektör çalışanlarını desteklemek, insanların evlerine aş götürmelerini sağlayabilecek düzenlemeler için çok net ve çok sert bir şekilde 6 aydır kendilerine bir şeyler söylüyoruz” dedi.


“Doğu Akdeniz konusunun başlı başına bir konu olduğunu ve Doğu Akdeniz konusunun ülkede tartışılmıyor olmasından ciddi anlamda kaygılıyım ve düşünceliyim” diyen Akansoy, sadece hükümetin değil, siyasi partilerin de sivil toplum örgütlerinin de gündeminde Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Asım Akansoy
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